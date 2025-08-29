Scritte sessiste a San Luca, la condanna di Lepore in un video: “Gesto violento e ignobile”

Bologna, 29 agosto 2025 - "Questo non è un amore che è finito, è l'odio che comincia. In queste ore sono apparse scritte sessiste e misogine contro le donne della nostra città proprio qui sotto il Portico di San Luca, uno dei monumenti più importanti della nostra città. Un gesto ignobile che voglio condannare come sindaco di questa città e uomo, ringraziando l'avvocata Camilla Guidotti che per prima ha denunciato questo gesto violento e non solo volgare. Un gesto che deve mettere tutti quanti sull'allerta”.

Il sindaco condanna duramente le scritte sessiste sul portico di San Luca con un video social

Con queste parole il sindaco Matteo Lepore torna sul caso sollevato dall’avvocata Camilla Guidotti, che nei giorni scorsi ha acceso i riflettori sulle numerose scritte misogine e insulti sessisti comparsi lungo il portico di San Luca, simbolo della città e patrimonio Unesco.

Come segnalato, oltre al messaggio offensivo, in certi casi le scritte seminate lungo il portico hanno riportato persino alcuni dati sensibili, come per esempio il numero di telefono di una persona o la località in cui vive. “Dietro questo gesto c'è una cultura maschilista, un'ignoranza pura – continua il sindaco con un post su Instagram -. Ecco perché noi non possiamo accettare quanto è successo e ci dobbiamo assolutamente opporre prendendo posizione. In questi giorni sono tante le donne che a livello nazionale stanno denunciando siti internet e profili social che hanno rubato le loro immagini per fare di loro uno strumento di mercato, di commercio e di insulto. Questo è odio, non è ironia, non è niente di simpatico, non sono battute. Non sono cose che si possono tollerare”.

Per quanto riguarda la rimozione delle scritte “insieme alla Curia di Bologna, che è proprietaria di questo portico, stiamo gestendo la ripulitura di queste scritte una per una” fa sapere il sindaco. “Ma non è soltanto il portico che dobbiamo pulire: è la nostra coscienza – conclude il primo cittadino -. È molto importante, quindi, che Bologna ancora una volta si dimostri una città all'altezza della sua identità e dei propri valori, una città che mette l'amore e il rispetto al primo posto, contro ogni forma di odio, di violenza, e di discriminazione”.