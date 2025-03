’Scritti Imprudenti’ di un disabile. L’inclusione tra pregiudizi e ironia

L’inclusione a scuola e nella società, i pregiudizi e gli stereotipi verso le persone disabili, il corpo e i sentimenti, l’immagine nei mass media e nella pubblicità. Questi sono alcuni dei temi affrontati nel volume "Scritti Imprudenti" che, scritto da Claudio Imprudente e pubblicato dalle Edizioni La Meridiana nella collana I Libri di AccaParlante, sono stati affrontati dall’autore assieme al cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei e autore della postfazione, nel corso della presentazione qualche sera fa in una sala della Casa della pace di Casalecchio, in cui si sono assiepate almeno cento persone. "Scritti imprudenti" raccoglie una selezione di articoli che Imprudente ha pubblicato dal 2007 ad oggi sulla storica rivista ’Il Messaggero di Sant’Antonio’. Scrittore e giornalista, Claudio Imprudente è uno degli ideatori negli anni ’80 del secolo scorso del Progetto Calamaio, assieme ad Andrea Canevaro (1939-2022), pedagogista e docente all’università di Bologna, e altri educatori e animatori disabili come lo stesso Imprudente. Tra i fondatori della comunità di famiglie Maranà-tha, nel maggio 2011 Imprudente è stato insignito dall’Alma Mater della laurea ad honorem in Formazione e Cooperazione.

Scritti con tocco leggero e ironico, gli articoli di Claudio Imprudente ripercorrono la storia della disabilità in Italia negli ultimi anni e toccano i temi principali che attanagliano il dibattito pubblico. "Con leggerezza, arguzia e profondità – ha ricordato il cardinale Zuppi nell’incontro alla casa della Pace – Imprudente ci spinge a riflettere sui nostri limiti e sui confini che spesso circondano le nostre azioni. Cita l’esempio di Fabio Cudicini, portiere del Milan passato alla storia per le sue papere proverbiali: ’Una papera storica, scrive Imprudente, mi fece piangere perché gli errori sono fondamentali nella costruzione dell’identità di una persona. Tutti commettiamo errori, persino le persone che mitizziamo e crediamo invincibili. Nereo Rocco disse a Cudicini: Non ti dico niente, perché un errore del genere non merita nemmeno di essere discusso. Una frase che sdrammatizzò la tensione nella squadra’. Una frase che manderei a parecchi".

n. m.