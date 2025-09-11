’Scritto addosso’ a Villa Cassarini

Un incontro per sensibilizzare la comunità – donne e uomini, adulti e piccini – sulla violenza di genere, dando vita a un dialogo a più voci capace di generare un confronto che attraversa più fasi della discriminazione nei confronti delle donne, dai segni dell’odio fino alla forza della denuncia. Villa Cassarini ospita a Cassarini Summer l’evento ’Scritto addosso’, un momento di riflessione che accende i riflettori sull’episodio che ha segnato la vita di tante donne e ragazze bolognesi nelle ultime settimane: le scritte sessiste, misogine e omofobe comparse, e poi cancellate grazie all’impegno della Curia e del Comune, lungo i muri del Portico di San Luca. Lì, segnati con un pennarello nero, dati sensibili, numeri di telefono e nickname di molte donne, offese e denigrate con epiteti violenti. L’accaduto ha scosso non solo un moto di solidarietà verso le vittime, alcune delle quali hanno deciso di sporgere denuncia, ma anche un’ondata di sensibilizzazione. "La violenza di genere non è un fatto privato – scrivono su Instagram di Cassarini Summer –, ma una ferita collettiva". Dalle 21, interverranno all’iniziativa, condotta dalla giornalista Francesca Bolognini, diversi professionisti: Camilla Guidotti, avvocata che per prima ha denunciato sui social la presenza dei graffiti, i penalisti Giulia Mezzetti e Riccardo Gennai; la psicologa Alexandra Leon Bracamonte e l’operatrice di Casa delle Donne Rosanna Bartolini.

m. m.