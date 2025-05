Lo scudetto del Napoli anche a Bologna: cori, bandiere e fuochi d’artificio

Bologna, 24 maggio 2025 – Festa per lo scudetto del Napoli anche a Bologna, in piazza Maggiore. Cori, bandiere, fumogeni e fuochi d’artificio. Fino a notte fonda.

La gioia dei napoletani ha invaso così anche le vie del centro. Subito dopo il triplice fischio e la conquista del quarto scudetto della storia grazie alla vittoria per 2-0 contro il Cagliari, sono iniziati i festeggiamenti anche a Bologna. Fuochi d’artificio e petardi nei vari quartieri. Poi, pian piano, sempre più persone si sono recate in piazza Maggiore. Chi a piedi, chi in scooter.

Chi con la maglia di Lukaku. Chi con quella di McTominay, entrambi mattatori nell’ultima giornata. Due gol che sono valsi lo scudetto alla squadra di Conte, facendo partire i festeggiamenti in tutta Italia. Un po’ come accadde nel 2023, quando centinaia e centinaia di persone si riversarono in piazza Nettuno per celebrare il terzo scudetto conquistato da mister Spalletti.

Ma questa volta in piazza Maggiore – piazza Nettuno ci sono gli stand per la StraBologna – c’è anche chi indossa la maglietta di Kvaratskhelia, passato nel mercato di gennaio al Paris Saint-Germain. E poi a comparire sulle spalle delle persone è l’idolo di tutti i napoletani, Maradona. Sciarpe, bandiere, cappelli. Piazza Maggiore si è tinta così di azzurro.

E poi per festeggiare cori, tamburi e sfottò a Inter e Juventus. Sono stati accesi fumogeni, torce e sparati fuochi d’artificio. Presenti tantissimi giovani studenti. E poi anche famiglie con bambini e bambine. Oltre a tanti curiosi e turisti che hanno deciso di immortalare la scena.