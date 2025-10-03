Venti feriti, scudi dei carabinieri spezzati, bombe carta e petardi: la guerriglia che ha devastato la stazione di Bologna

Bologna, 3 ottobre 2025 – Scudi dei carabinieri spezzati, bombe carta e petardi tirati addosso (video), così come sampietrini, bottiglie e qualsiasi altro oggetto trovato a portata di mano dai manifestanti: in queste immagini è possibile vedere un (parziale) bilancio della serata di guerriglia che la sera di giovedì 1 ottobre ha devastato la zona della stazione in seguito a un nuovo corteo per Gaza e la Flotilla. Si conta una ventina di feriti tra Reparto mobile di Bologna e Padova.

Verso le 20 un centinaio di antagonisti e anarchici, a cui poi in seguito si sono uniti alcune decine di maranza, hanno ben presto preso il sopravvento del corteo, fino a quel momento pacifico, e hanno tentato prima di sfondare l'ingresso della stazione AV in via Carracci, poi si sono spostati su piazza Medaglie d'oro devastando il cantiere del tram e alcuni negozi della stazione: in entrambi i casi i contingenti di polizia e carabinieri sono riusciti a respingere gli assalti alla stazione, anche se la circolazione dei treni in superficie è stata interrotta. Gli scontri sono andati avanti fino a oltre la mezzanotte, quando anche i più irriducibili tra i manifestanti si sono dispersi. Non c’è stato nessun arresto.

Siulp Bologna: “Legittimo manifestare per la pace, ma tolleranza zero verso i violenti”

“In queste ore, anche la città di Bologna è attraversata da un forte sentimento di solidarietà verso le popolazioni colpite dal conflitto Palestina - Israele. È giusto e doveroso che i cittadini esprimano vicinanza e chiedano la pace – sono la parole Pasquale Palma, segretario provinciale del Siulp Bologna -, ma il confine tra una manifestazione pacifica e l’azione di chi cerca solo il disordine è estremamente sottile. Come Siulp Bologna, ribadiamo il pieno sostegno a ogni iniziativa che promuova la pace e il dialogo, ma allo stesso tempo condanniamo con fermezza ogni tentativo di strumentalizzare questi eventi per fini violenti o ideologici”.

“Il diritto a manifestare è sacrosanto, ma non può e non deve diventare un pretesto per scatenare tensioni o aggressioni. Per questo – aggiunge Palma – rivolgo un appello a tutti coloro che stanno organizzando manifestazioni, anche spontanee, a tenere lontani provocatori e violenti. Il rispetto dei valori di pace e legalità deve essere alla base di ogni iniziativa pubblica.”

“A tutti i colleghi delle forze dell’ordine impiegati in questi giorni con grande spirito di servizio e professionalità – conclude Palma – va il nostro applauso, la nostra gratitudine e la nostra totale vicinanza. Come sempre, saranno in prima linea per garantire che chi vuole manifestare in modo civile e pacifico possa farlo in piena sicurezza. A Bologna, come in tutta Italia, possiamo contare su operatori preparati, competenti e capaci di gestire con equilibrio anche le situazioni più complesse.”