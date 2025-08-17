‘Scudo’ per il ceto medio. Opposizioni all’attacco:: "Il Comune è un esattore"

Il caro vita per le famiglie bolognesi e per il ceto medio? Per le opposizioni è da imputare a Matteo Lepore. Il sindaco, nell’intervista di Ferragosto al Carlino, lancia la proposta di "uno scudo sociale" dal nome "Bologna ti sostiene" per rispondere a una spesa che schiaccia sempre di più gli italiani, a fronte di salari impantanati, e il centrodestra (con i civici) lo attacca. A partire da Fratelli d’Italia, l’europarlamentare Stefano Cavedagna che non usa mezzi termini: "Lepore, l’esattore bugiardo, dice che vorrebbe aiutare il ceto medio, ma dimentica che è il sindaco che più ha aumentato il costo della vita nella storia di Bologna – attacca il meloniano –. Ha aumentato il biglietto del bus, il costo dei parcheggi, il canone per i dehors, la tassa di soggiorno. Sta imponendo a chi vive in centro storico di cambiare auto bandendo Euro 4 e 5. La regione, a guida Pd, ha aumentato persino il ticket sanitario. Lepore si presenta come salvatore, ma è il primo esattore, e si comporta come lo sceriffo di Nottingham: ruba anche a coloro che una volta erano il ceto medio. E i cittadini sono costretti a convivere con continui e insopportabili cantieri che creano code interminabili persino in agosto e sono l’incubo di ogni cittadino".

Proprio sul tema cantieri, in risposta al "servizio fake news" del sindaco, FdI lancia un nuovo sportello: "Alla riapertura delle scuole temiamo un vero e proprio disastro – insiste Cavedagna –. Vogliamo stare accanto ai bolognesi e apriamo il servizio ‘Sos caos cantieri’: a partire dalla prossima settimana saremo in tutta la città con banchetti, punti di ascolto e volantinaggio per raccogliere i disagi dei bolognesi. Bologna ha bisogno di un miglioramento della qualità dell vita e, quindi, non più di un sindaco come Lepore". I banchetti partiranno il 21 agosto in via Ugo Bassi e proseguiranno fino al 27 settembre, mentre "ci sarà anche un numero di telefono per le segnalazioni e un Qr code per il form online" dove segnalare.

Attacca anche Forza Italia con Nicola Stanzani: "Lepore prova a strizzare l’occhio al ceto medio, rendendosi conto di quanto le politiche dell’amministrazione stiano complicando la vita delle famiglie e aggravando le fatiche legate al carovita – sottolinea il capogruppo azzurro in Comune –. Ma le ipotesi che prospetta fanno pensare a un approccio assistenzialistico e un po’ dirigista e cioè all’altra faccia della medaglia con cui sta rendendo sempre più difficile la quotidianità al ceto medio, decidendo lui cosa dovrebbero fare i cittadini. Come Forza Italia proponiamo un tavolo bipartisan a settembre per trovare convergenze".

"Bologna è il Comune più caro d’Italia – aggiunge Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega –. Non sarebbe più semplice non massacrare le famiglie con i tributi e i costi più alti del Paese per sosta e biglietti del bus? Il ceto medio, a Bologna, è massacrato dal Pd e dalle sue politiche. Lepore smetta di prendere in giro i bolognesi e abbassi i costi della vita di tutti i giorni". Attacca anche il civico Gian Marco De Biase (Al centro Bologna): "Le dichiarazioni in pompa magna del sindaco appaiono alquanto fumose: più che ‘un sogno di mezza estate’, sembrano un bieco tentativo di accattivarsi il consenso di quella parte del ceto medio che l’ha sostenuto e, da quando si è insediato, è stato il più colpito. Che il sindaco sia già in campagna elettorale?".

"Lepore annuncia ‘Bologna ti sostiene’ – chiude Samuela Quercioli (Bologna ci piace) –, ma negli anni scorsi, con avanzi di bilancio molto consistenti, non ha destinato neanche un euro a misure di sostegno al ceto medio. Una scelta politica che smentisce oggi la narrativa dell’urgenza e della priorità sociale".