Sculture in mostra poi tutti alla Notte Bianca

La rassegna ARenaria – TErracotta, promossa dall’associazione Fulvio Ciancabilla in collaborazione con Artecittà APS, volge al termine. Le due ultime iniziative si svolgeranno a Vergato oggi e il 29 giugno. AR-TE è stata aperta, a febbraio, da un’esposizione di sculture all’interno della fornace Roncaglia nei giorni di Arte Fiera ed è proseguita con un convegno dal titolo ‘L’arenaria nei monumenti di Bologna’ che si è svolto lo scorso 30 maggio alla Rocchetta Mattei. La location principale sarà il palazzo ‘Capitani della montagna’ di Vergato che, a partire dalle 15, ospiterà una conferenza sugli aspetti storici e architettonici della costruzione quattrocentesca, oggi sede del Comune. Le vetrate del municipio sono state realizzate dall’artista vergatese Luigi Ontani, alle cui opere è dedicato un museo ospitato nello stesso palazzo. Alla conferenza interverranno Luigi Parenti che parlerà del recupero novecentesco della costruzione dei progettisti Alfonso Rubbiani e Tito Azzolini, Francesca Chelini per approfondire l’opera di Ontani e Alfredo Marchi che curerà un focus dedicato ai fregi in arenaria che ornano il palazzo. A moderare la conferenza e a concludere saranno Stefano Vannini e Alessandro Michelini, presidente e responsabile scientifico dell’associazione Fulvio Ciancabilla. Durante la giornata il sindaco Giuseppe Argentieri darà notizia dell’opera selezionata per l’esposizione definitiva nel cortile di ‘Gotica 64’, il centro documentale di Vergato dedicato alla linea gotica. A seguire sarà inaugurata l’esposizione delle terrecotte del maestro modellista Giuseppe Parenti. In serata la Bottega degli Scalpellini parteciperà alla Notte Bianca con uno stand e alcune postazioni da cui sarà possibile assistere al lavoro degli scultori e impugnare gli attrezzi del mestiere.

Domenica 29 giugno si replica con un’altra giornata di arte. La storica dell’arte Francesca Chelini condurrà una visita guidata fra il Palazzo dei Capitani della Montagna, il museo Ontani e le strade del paese dov’è esposta la celebre statua dell’artista ’RenVergatellAppenninMontovolo’. Durante la passeggiata sarà possibile ammirare le creazioni che il maestro scalpellino Alfredo Marchi ha donato al Comune. Nella piazza antistante ci si potrà cimentare in un laboratorio degli scalpellini.

Fabio Marchioni