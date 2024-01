Scuola, al Giordano Bruno parte il confronto sulla settimana corta

Il via libera del Consiglio d’Istituto è sull’eventualità della proposta, segno che l’Iis Giordano Bruno ha avviato la discussione sulla settimana corta, peraltro focalizzandosi solo sulla sede di Budrio (in particolare il triennio del liceo e il tecnico) perché le succursali a Molinella e Medicina già chiudono i libri il sabato. Già perché la settimana corta è questo: in classe dal lunedì al venerdì, mentre la campanella, il sabato, tace. In termini assoluti non è una novità perché, sotto le Due Torri, il trend è in crescita al netto degli istituti comprensivi (dalla materna alla media) che da anni vedono il sabato off limits agli studenti. Escluso il Giordano Bruno che ha acceso i motori adesso, è l’Iis Belluzzi Fioravanti l’ultimo a dire sì alla settimana corta (partenza a settembre). Già ben rodati, invece, il liceo Laura Bassi, gli Iis Luxemburg e Manfredi Tanari e l’Ipsas Aldrovandi Rubbiani. Il liceo Sabin, invece, ha la settimana corta solo per il biennio perché ha meno ore rispetto al triennio. Tornando al Giordano Bruno, "la proposta – sottolinea il preside Giovanni Tosiani – riguarderebbe solo la sede di Budrio. Al momento abbiamo avviato un sondaggio interno tra i genitori per ‘misurare’ la loro disponibilità alla settimana breve". Certo è che, aggiunge il preside, "il 90% è favorevole". Insomma un ‘cosa ne pensano che fa ben sperare’ i tifosi della scuola dal lunedì al venerdì.

"La nostra idea – osserva Tosiani – ha molteplici aspetti all’origine. Oltre all’allineamento con le due succursali, mira ad abbattere l’assenteismo al sabato dei ragazzi". Ma non solo: strizza l’occhio alla sostenibilità ambientale (con la scuola chiusa, la bolletta non sale) e, da un punto di vista pedagogico, guarda a tempi più distesi per i ragazzi. Quanto ai passaggi burocratici per il semaforo verde: nessuna delibera in merito è stata approvata dal Collegio dei Docenti (sovrano su tutto ciò che riguarda la didattica) né alcuna modifica del Ptof (Piano triennale dell’offerta formativa) è stata apportata. Al momento "abbiamo il voto favorevole del Consiglio di Istituto per l’avvio della discussione", puntualizza il dirigente che, addirittura mira a partire "nell’anno scolastico 2025-2026". L’orario non subirebbe grossi stravolgimenti: all’Iis Belluzzi Fioravanti (un tecnico-professionale) si ragiona su un rientro settimanale, al Giordano Bruno no. La maggior parte della sede di Budrio ospita un liceo (il biennio ha già la settimana corta), mentre il tecnico (il vero busillis perché ha più ore) è in una succursale sempre a Budrio. Giocando però "sulla durata dell’ora e anticipando l’entrata" si eviterebbero rientri. Di fatto si entrerebbe alle 8 anziché alle 8,20, mentre "si ridurrebbero da 60 a 50 minuti" le ultime ore per mantenere l’uscita alle 14,25. C’è un grande ma, un nodo-ostacolo che ha la forma del trasporto pubblico: treno o corriera che sia lì si gioca molta parte della proposta perché gli studenti devono poter andare e tornare da casa. Inevitabile, quindi, un confronto, via Città metropolitana, con Tper (linea extraurbana), Trenitalia-Tper (treni) e Srm.

Federica Gieri Samoggia