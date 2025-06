Scuola, al via il valzer dei presidi. Al Galvani il posto più ’ambito’

Il liceo Galvani è su piazza e, di colpo, diventa il boccone più ghiotto della tornata dei trasferimenti dei presidi. La poltrona, ora occupata da Fabio Gambetti, sarà libera, in modo ufficiale, dal primo settembre per il nuovo anno scolastico, il 2025-2026. Tuttavia già a luglio, allo scadere delle operazioni del valzer dei presidi gestite dall’Ufficio scolastico regionale, si saprà chi andrà alla guida del liceo di via Castiglione. La corsa è aperta. Si libera anche la poltrona dell’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani: Alessandra Francucci lascia. Al pari di Vicenzo Manganaro che sgombera la scrivania dell’Iis Belluzzi Fioravanti. Disponibili anche gli Ic di Pieve di Cento, Borgo Tossignano, Gaggio Montano, Ozzano, Porretta, Budrio, Croce di Casalecchio, l’Iis Montessori Da Vinci; in città, gli Ic 16 e 19 Contratti in scadenza, quindi con probabili trasferimenti in vista anche sulla base dei desiderata (domande entro l’1 luglio), i presidi di Dd e Ic entrambe di Castel San Pietro; gli Ic di Sala Bolognese, Ceretolo, Castel Maggiore, Minerbio, Rastignano, Pianoro, San Giorgio di Piano, Porretta, Argelato, Borgonuovo, Marzabotto, Monterenzio, Bazzano-Monteveglio-Valsamoggia, Crevalcore, Decima–Persiceto-San Giovanni, gli Ic 1 e 2 di San Lazzaro, Loiano-Monghidoro; gli Iis Giordano Bruno, Keynes e Malpighi-Crevalcore. In città, abbiamo gli Ic 7, 8, 12, 19, 21 e 22, gli Iis Serpieri, Manfredi Tanari, Aldini Valeriani e Majorana; i licei Minghetti, Fermi, Righi e Sabin.