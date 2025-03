Scuola, albero pericolante. I genitori alzano la voce: "Vogliamo risposte chiare"

"Uno come fa a stare tranquillo dopo aver lasciato il figlio al nido (il Monello) con quell’albero pendente che deve essere abbattuto? Se cadesse, dove atterrerebbe? Perché il Comune non ha interdetto il giardino dell’asilo, mentre la preside dell’elementare Don Milani, Ombretta Pavoni, lo ha fatto?" Sono furiosi i genitori del nido comunale Il Monello, ma anche quelli della materna comunale Gastone Rossi dove il 10 ottobre un pioppo grigio di 18 metri si è schiantato sui giochi nel giardino della materna. Furiosi, e molto preoccupati tanto da chiedere un incontro urgente con l’assessore alla scuola Daniele Ara. È un inizio di giornata al cardiopalma quello dei genitori di nido e materna, tutti vicini e all’interno della Lunetta Gamberini. Come pure le Don Milani. Quell’alberone che pende, col colletto mezzo staccato dal suolo, accanto alla rete del nido, scatena il panico. Il comitato di gestione della materna chiama i pompieri. Arriva anche la polizia locale.

"I pompieri – racconta una mamma – lo avrebbero abbattuto subito, ma gli agenti chiedono l’intervento dell’agronomo". Arriva l’esperto ed è una doccia gelata: "Ci ha detto che l’albero era stato segnalato nel giugno 2024 e che doveva essere abbattuto. La situazione non è critica, ma va abbattuto". Per il Comune: "L’albero, un pioppo grigio, era già stato inserito tra quelli da abbattere col monitoraggio del 20 marzo 2025. Non avendo gli agronomi rilevato elementi di pericolo e imminente cedimento dell’albero, si stava seguendo l’iter ordinario per l’abbattimento". Con l’sos di ieri "è stato confermato quanto già previsto. Si procederà all’abbattimento dell’albero entro i prossimi 15 giorni". A sorpresa, ieri sera, i vigili del fuoco hanno potato l’albero per sicurezza. "I nostri figli sono al sicuro? Non lo sappiamo più", dicono i genitori, memori del fatto che sul pioppo della Gastone Rossi aleggia del mistero. "Nessuno ci sta dando certezze né sicurezze sullo stato di salute degli alberi nei giardini scolastici e della Lunetta Gamberini – accusa una mamma del comitato di gestione –. Questo nonostante le nostre Pec, cui nessuno risponde. Nessuno del Comune ci dà la certezza che i nostri figli non rischino e quando escono in giardino". Nessuno "si assume la responsabilità. Volevamo anche conoscere lo storico dei controlli sugli alberi: nessuno ci dice niente" Per la consigliera FdI, Manuela Zuntini: "È incredibile che non ci siano risposte chiare del Comune. Abbiamo chiesto informazioni sulle cause della caduta dell’albero della materna nonché sullo stato di manutenzione e sicurezza degli alberi della Lunetta, ma da ottobre nessun riscontro dall’amministrazione". La gestione del patrimonio arboreo cittadino "è sempre più critica e mal gestita, nonostante i 44 milioni di euro per l’appalto del verde".

Federica Gieri Samoggia