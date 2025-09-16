Scuola, allarme sostegno. Lettera al Provveditore: "Il taglio ore ci preoccupa"

Primo giorno di scuola con carte bollate. A inviare, in Provveditorato, letterine dal sapore della diffida sono genitori allarmati per quanto sta accadendo sul sostegno. Nella fattispecie sull’educativo, ovvero ore assegnate dal Comune a integrazione di quelle dello Stato per l’inclusione degli alunni disabili.

Ieri, giorno d’esordio sui banchi per i 112mila studenti che, nelle 5.152 classi, hanno trovato 13.373 insegnanti, 3.037 Ata (dalle segretarie alle dade) e 111 presidi. A dar loro il benvenuto: il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi, che si è recato alla media Besta; il presidente della Regione, Michele de Pascale, al liceo Copernico e la triade con sindaco Matteo Lepore, assessora regionale Irene Priolo e assessore alla Scuola, Daniele Ara, al plesso che ospita l’elementare De Vigri e la media Zanotti. Mentre al nido comunale Zaccherini Alvisi veniva esposto un lenzuolo con peluche e zainetto per i bimbi di Gaza.

Tornando al sostegno, la partenza è semplice: le ore di educativo non bastano. Parentesi: gli studenti con disabilità hanno diritto a un insegnante di sostegno in quota allo Stato e di un educatore le cui ore sono pagate dal Comune. Educatore che va a integrare ciò che lo Stato ha autorizzato, come da norma, anche attraverso le deroghe. Il Comune ha potato in modo pesante le sue ore. "Anche del 30%", rivela la preside dell’Istituto comprensivo 12, Filomena Massaro. Per contro, Ara nega il taglio, parla di incremento delle risorse (+500mila euro, pari a 18 milioni) e di 2.072 ragazzini certificati (+114 rispetto all’anno scorso). I 18 milioni di euro sono, però, insufficienti a rispondere al fabbisogno.

Tanto che il Comune corre ai ripari: "Stiamo reperendo di ulteriori risorse rispetto a quanto stanziato. La prossima settimana, sono previsti due incontri con le associazioni e con i dirigenti scolastici". Quest’ultimo con il sindaco Lepore. Nel frattempo, la scuola è partita e gli studenti certificati sono in classe. "Questo è in assoluto l’anno più nero per la disabilità, il Comune ci ha messo in estrema difficoltà", accusa Massaro che, per questa settimana, ci mette la classica pezza perché, grazie al progetto accoglienza, i remigini escono prima, alle 14.30.

Così, si redistribuiscono le risorse-docenti a disposizione. Massaro racconta di bambini che "hanno bisogno dell’educatore per la loro stessa sicurezza e incolumità" e non ce l’hanno. Ad esempio, ci sono quelli che scappano oppure che hanno bisogno di uscire dalla classe. "La docente che è sola cosa fa? Lascia la classe scoperta e corre dietro al bambino, oppure lo lascia da solo?". A rincarare la dose ci pensa la "molto arrabbiata" maestra Laila dell’elementare Don Marella: "Fatichiamo a gestire la classe e non possiamo dare ai bimbi certificati ciò di cui hanno diritto. In classe dobbiamo essere in due, ma se l’educatore non c’è...". Con questo taglio "si violano i diritti sia di chi ha bisogno sia dei compagni. L’inclusione, da sempre un fiore all’occhiello, diventa una farsa. Dobbiamo fare scelte dolorose. C’è bisogno di risorse adeguate, altrimenti l’inclusione diventa ‘badantato’".

Federica Gieri Samoggia