Scuola, Ara ‘boccia’ il Governo. Bignami e Ugolini attaccano

Sulle nuove indicazioni del Governo per materne, elementari e medie il Comune si ‘agita’ e, per voce dell’assessore Daniele Ara (Scuola), invoca un "dibattito vero". Promuovendo, intanto, una convocazione bipartisan dei parlamentari eletti sul territorio. "Una sfida culturale, che spero il centrodestra colga – afferma Ara in Commissione –. Alcuni punti chiave del vademecum ci trovano in dissenso. Innanzitutto perché siamo per una scuola che non distingua il momento dell’apprendimento da quello educativo e di formazione alla cittadinanza, come se dovesse avere il compito di produrre i cervelli migliori e invece la famiglia e la società fuori avessero il compito di educare al vivere civile".

Per il capogruppo alla Camera di FdI, Galeazzo Bignami, "dal Comune arriva l’ennesimo polverone strumentale e pretestuoso nei confronti del Governo". "Con una iniziativa gravissima dal punto di vista della correttezza istituzionale – attacca il meloniano – si invita nella sostanza a boicottare le nuove indicazioni nazionali per la scuola predisposte da una commissione dopo ampie consultazioni. L’accusa è ideologica". Per Bignami "è tempo che la sinistra smetta di considerare la scuola come uno spazio a propria disposizione, dove poter fare propaganda politica e indottrinamento. Come conferma il caso delle ‘esercitazioni’ Pro-Pal al Minghetti. Ancora una volta la sinistra si fa cattiva maestra".

"Stupiscono le dichiarazioni dell’assessore – commenta Elena Ugolini, capogruppo di Rete Civica in Regione e già rettrice del Malpighi – e, soprattutto, dei dirigenti. Peccato che le loro osservazioni, così negative, siano state fatte su un documento non aggiornato: invito tutti a leggere il nuovo documento pubblicato sul sito del Ministero. È fondamentale che l’ideologia non prevalga sul buon senso e sull’analisi oggettiva. Ho collaborato alla stesura delle vecchie indicazioni nazionali e, prima di bocciare quelle nuove senza neanche averle lette, ci penserei bene. Sarebbe importante lasciare alla scuola la libertà di lavorare, senza trasformarla in scontro politico".

Marco Principini