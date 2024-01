Scuola, bambini di materne e nidi a casa con 38 di febbre

Bologna, 31 gennaio 2024 - Non più a 37,5, ma a 38 gradi (con misurazione ascellare): questa è la nuova temperatura corporea con cui i bimbi dei nidi e delle materne di Bologna verranno mandati a casa.

A definire le nuove linee guida sanitaria sono la Regione Emilia Romagna e l’Ausl, linee “ molto chiare alle quali dobbiamo attenerci”, osserva l'assessore alla Scuola, Daniele Ara. Certo, puntualizza Ara, "la discussione può essere aperta e legittima, ma queste per noi sono linee di indirizzo che applichiamo e in questo momento non riscontriamo particolari problemi. E' una questione molto tecnica e ci atteniamo alle indicazioni date dalla Regione".

Nei mesi scorsi a sollevare proteste e perplessità sono stati il sindacato Sgb e poi Fdi in Consiglio comunale. Ora, di conseguenza, il tema è stato approfondito in commissione consiliare, presente Rita Ricci, direttrice dell'unità di Pediatria territoriale dell'Ausl.

Per chiarire, spiega Ricci, quella di febbre è una "definizione mancante. In maniera molto generica si indica come tale un rialzo della temperatura al di sopra del range di normalità". Tuttavia, sui gradi non esistono indicazioni precise e univoche.

Ad esempio, rivela Ricci, per il Center for diseases control (Cdc) bisogna superare i 38 gradi, per il Merk manual e l'Oms i 37,8 e per la Società italiana di pediatria i 38 misurati per via rettale. Anche altri riferimenti internazionali indicano lo stato di febbre e l'allontanamento da scuola per temperature superiore ai 38 gradi. Così fa anche la Regione sul sito Informafamiglie le nuove linee guida.

In particolare, i 37,5 gradi erano stati indicati, tra il 2020 e il 2022, sulla base delle linee guida emergenziali fornite dall'Istituto superiore di sanità di fronte al Covid: "Erano misure molto focalizzate sul periodo pandemico", sottolinea la direttrice della Pediatria dell'Ausl.

In ogni caso, chiarisce Ricci "il bimbo va sempre valutato nel suo complesso e la febbre è solo un sintomo, come possono esserlo la tosse e così via. Quindi a indirizzare sulla salute del bimbo è sempre il suo stato generale". Insomma, un bambino va dimesso da scuola anche se ha meno di 38, ma presenta altri sintomi (come tosse persistente, difficoltà respiratorie o diarrea) con parametri che sono stati ampliati rispetto al 2022.

Quanto ai nidi e alle materne comunali, precisa Ara, “abbiamo un modello relazionale che sta funzionando e non ci sta dando problemi. E' chiaro che il periodo pandemico ha messo tutti a dura prova e ci ha fatto fare un salto di qualità nelle buone prassi e nelle competenze interne alle strutture: abbiamo un patrimonio acquisito in quegli anni difficili che sta continuando a portare buone prassi".

Nei nidi e nelle materne "abbiamo fatto momenti di approfondimento, formazione e informazione e al momento non abbiamo evidenze rispetto a difficoltà di applicazione e dati di riferimento per dire che sono aumentate le malattie o i problemi di salute del personale", chiarisce Anna Giordano, direttrice dell'area Educazione per la fascia 0-6 anni.

Inoltre, assicura la dirigente, non manca il confronto con i genitori perché "se c'è una buona alleanza e condivisione con le famiglie, si riesce a gestire l'aspetto del benessere del bambino ed è questo su cui lavoriamo. Nel momento in cui le informazioni e i documenti sono pienamente condivisi, il tema del grado o del mezzo grado di temperatura diventa secondario".