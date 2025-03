"Scuola, basta open day per fare concorrenza agli altri istituti"

"È un problema che abbiamo in tutta la città: bisogna che i dirigenti scolastici, che sono funzionari dello Stato e lavorano per lo Stato in un’ottica di interesse pubblico, non utilizzino gli open day come un momento di valorizzazione a discapito di altri Istituti comprensivi". A dirlo è stato l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, durante il Question time di ieri, rispondendo alle domande di Maurizio Gaigher, Giulia Bernagozzi (Pd), Matteo Di Benedetto (Lega) e Manuela Zuntini (FdI) sul calo di iscrizioni registrato alle scuole De Amicis. In un ragionamento più ampio rispetto al tema specifico, l’assessore sottolinea che “il radicamento di un Istituto comprensivo ha un valore sociale, anche nelle difficoltà, molto importante".