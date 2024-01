Scuola di Pace, nel consiglio entrano Marchetti e Mastacchi

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha eletto Francesca Marchetti (Pd) e Marco Mastacchi (Rete Civica) come nuovi componenti del consiglio di indirizzo della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole. "Memoria e pace sono due simboli della nostra democrazia- commenta Marchetti- caratterizzano l’azione delle Istituzioni e della società civile e di tutta la nostra comunità. Lavorerò con tenacia puntando ancora di più sul coinvolgimento di scuole, insegnanti e studenti".

"Nei 10 anni da sindaco di Monzuno- dice Marco Mastacchi- ho avuto modo di collaborare con la Scuola di Pace. Questo incarico mi permette di riprendere quell’attività e puntare sulle studentesse e gli studenti per valorizzare il loro impegno per potenziare la cultura della memoria".

La Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole è nata nel 2002 per promuovere iniziative di formazione ed educazione alla pace, al rispetto dei diritti umani, per la convivenza pacifica fra popoli e culture diverse, per una società senza xenofobia e razzismo. La storia e l’attività della Fondazione sono strettamente legate alla storia dell’eccidio di Monte Sole, la strage compiuta dai nazifascisti tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 nel territorio di Marzabotto.