Scuola d'Infanzia Medicina: Aula in Memoria di Sonia Filippi Inaugurata presso la scuola dell'infanzia Villafontana di Medicina un'aula didattica multidisciplinare in memoria di Sonia Filippi, grazie a una raccolta fondi attivata su CrowdForLife. Una giornata speciale per ricordare le grandi qualità umane di Sonia.