Scuola d’italiano gratis per facchini stranieri

I magazzini della logistica sono spesso il primo approdo per gli stranieri in città. E sapere l’italiano è fondamentale per l’inclusione, ma anche per la sicurezza dei lavoratori. Così Ncv, la prima cooperativa ad aver firmato la Carta della logistica etica della Città metropolitana, apre la ‘Ncv School’, scuola gratuita di prima alfabetizzazione dedicata ai propri soci e dipendenti stranieri. Il progetto è in collaborazione con la Diaconia Valdese e la scuola di italiano ‘By Piedi- Marina Gherardi’, che da tempo collabora con Insieme per il lavoro. Le lezioni inizieranno a gennaio; sui banchi circa 40 studenti-lavoratori stranieri. Il corso durerà sei mesi e prevede due lezioni settimanali. "Nella logistica conoscere la lingua e le proprie prerogative può salvarti la vita e non essere coinvolti in incidenti. E significa potersi interfacciare con la comunità, con gli uffici pubblici, per una categoria di lavoratori fragili", dice il sindaco Matteo Lepore.