’Scuola e legalità’, al via il progetto

Gli avvocati bolognesi entrano nelle scuole della città per insegnare e valorizzare l’educazione alla convivenza civile e alla legalità. È il senso del progetto ‘Scuola e legalità’ elaborato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati insieme all’Ufficio scolastico cittadino. I corsi, come spiega l’avvocato Francesco Antonio Maisano, responsabile del progetto per le toghe bolognesi, sono composti di 6 moduli di 3 ore l’uno. I temi toccati sono tanti e "spaziano dai diritti umani, alla violenza di genere in famiglia e sui luoghi di lavoro, ai reati inconsapevoli, ovvero quei reati di cui spesso i giovani non hanno contezza, come spesso succede per il cyberbullismo". Un secondo blocco prevede tra le tematiche quelle legate alle donne e alla Costituzione, ai giovani e alla Costituzione, al giusto processo. I corsi – già attivi al Mighetti e alle Carducci – prevedendo interventi frontali, discussioni guidate, lavori di gruppo, visite didattiche, simulazioni processuali e proiezione di contenuti multimediali. All’iniziativa hanno già aderito tanti giovani avvocati, che verranno poi selezionati da una commissione, spiegano il presidente dell’Ordine di Bologna, Fabio Peccenini e il dirigente dell’Ufficio scolastico, Antonio Panzardi. "Credo sia fondamentale far capire come il mondo del diritto deve avere delle regole e dei percorsi procedurali rigorosi – sottolinea Panzardi – e l’idea che anche tra i ragazzi spesso prende peso di una giustizia raffazzonata, senza regole né principi, è qualcosa che dobbiamo allontanare dalle loro menti". Di opportunità parla anche l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, "perché – dice – abbiamo bisogno di portare la società dentro la scuola e viceversa".