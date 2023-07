Scuola ed esami di riparazione "C’è tempo fino all’8 settembre"

Per gli esami di riparazione delle scuole superiori la scadenza ultima è fissata all’8 settembre, come sempre accaduto negli ultimi anni. Lo chiarisce ulteriormente il Ministero dell’Istruzione e del Merito, smentendo qualsiasi pasticcio in merito a questa tematica come sostenuto da alcuni presidi nel corso della giornata di lunedì, dopo le polemiche nate tra i dirigenti scolastici per una circolare del 13 giugno scorso inerente proprio le tempistiche degli esami di riparazione nelle scuole superiori che aveva creato qualche dubbio interpretativo nel mondo della scuola.

"La regolamentazione del 2007, risalente all’ex Ministro Fioroni, prevede il 31 agosto come data per verificare che gli studenti abbiamo recuperato i debiti scolastici – dice il ministero –; tuttavia in passato vi è sempre stata tolleranza fino alla prima settimana di settembre e comunque entro l’inizio delle lezioni. Come chiarito nella circolare trasmessa il 15 giugno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche quest’anno la scadenza sarà prorogata fino all’8 di settembre".

Ma "per venire incontro alle necessità organizzative e garantire la serenità degli istituti scolastici e delle famiglie", il ministro Giuseppe Valditara ha chiarito che "non ci saranno modifiche alla prassi ormai consolidata nelle scuole".