Scuola elementare, giardino sotto la lente

"È mai possibile che un bambino vada a scuola e si rompa due denti perchè non è stata fatta la corretta manutenzione e messa in sicurezza del giardino?". Questa la domanda che si pone il consigliere di opposizione FdI di Pianoro Luca D’Oristano dopo che, per l’appunto, pochi giorni fa un minore della scuola primaria Salvo d’Acquisto di Pianoro Vecchia sarebbe caduto, rompendosi due denti, nel cortile del plesso, inciampando su radici scoperte degli alberi presenti. E D’Oristano ne ha fatto un’interrogazione con risposta urgente: "La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo ha tempestivamente disposto l’interdizione all’utilizzo del giardino del plesso, ma è da anni che è avviata una interlocuzione tra docenti, dirigenti scolastici, consiglio di istituto e l’amministrazione per i lavori necessari a garantire la prevenzione e la sicurezza in tutti i plessi scolastici del territorio – dichiara il consigliere FdI –. Sono tante, da mesi, le segnalazioni che in merito ci giungono da genitori preoccupati della sicurezza della scuola, ma prendiamo atto, costantemente, della totale mancanza di programmatici interventi da parte dell’amministrazione in tutti i plessi del territorio, non solo in questo". D’Oristano, dunque, chiede "quali siano i reali motivi che hanno portato la dirigente scolastica alla decisione di interdire l’utilizzo del giardino della scuola a pochi giorni dall’inizio della bella stagione; se tale provvedimento si sia reso necessario conseguentemente a questo episodio, quali siano le responsabilità dell’amministrazione e chi debba rendere conto di quanto successo, e soprattutto se l’amministrazione, visto l’approssimarsi della bella stagione, non ritenga dare in uso alla scuola Salvo D’Acquisto il limitrofo parco permettendo ai bambini di poter svolgere attività didattiche e ricreative all’aperto in attesa che vengano eseguiti i lavori di messa in sicurezza del giardino interno". "Mi chiedo poi se non sia possibile utilizzare fondi Pnrr per la messa in sicurezza ed il rinnovamento dei plessi ove necessario", conclude D’Oristano. Nelle scorse ore, intanto, è arrivata la comunicazione ufficiale dell’inizio di alcuni lavori alle Salvo d’Acquisto: "Da martedì, in vista dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza, il giardino antistante l’ingresso principale del plesso sarà interdetto al passaggio con l’apposizione di transenne – si legge nella note del Comune -. E’ consentito il consueto utilizzo del piazzale presente sul retro del plesso per l’intervallo, organizzandosi per turni di due/tre classi contemporaneamente, e per lo svolgimento dell’attività motoria".

Zoe Pederzini