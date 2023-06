Scuola, i fondi arrivano dal Pnrr Oltre due milioni per il nido Zebri

Seicentomila euro in asfalti e due milioni e mezzo per le scuole. Chiusi i cantieri notturni di asfaltatura e ripristini stradali nelle centralissime via Manzoni, Porrettana, Marconi e via Mazzini, a Casalecchio sono ripresi da alcuni giorni i lavori di sistemazione delle strade della zona urbana. Un lotto che vale oltre 600mila euro e riguarda una serie di strade comunali che attendono la sistemazione di asfalti e marciapiedi. Anche in questo caso i provvedimenti sulla viabilità saranno indicati con segnaletica provvisoria e, a seguire verrà realizzata la relativa segnaletica stradale.

Con la fine delle sessioni di esami al via anche i lavori nelle scuole con un investimento che ammonta in totale a circa due milioni e mezzo di euro. Tra tutti spicca il cantiere al via in agosto che prevede la demolizione la e ricostruzione del nido Bruna Zebri che prevede una durata di due anni. Il costo complessivo del progetto è di oltre 2 milioni di euro, di cui 1,4 milioni circa a finanziamento ministeriale (fondi Pnrr) e 600mila euro di co-finanziamento del Comune. Con gli stessi tempi sono previsti gli avvii delle di predisposizioni delle aule e dei servizi igienici dell’ex nido Piccole Magie (accanto alla materna Vignoni), che ospiterà i bimbi fruitori del nido Zebri per il prossimo anno scolastico. L’intervento avrà un costo totale di circa 25mila euro.

Tra i lavori in programma c’è poi l’ampliamento ed adeguamento dell’impianto antincendio delle scuole secondarie di primo grado Galilei, per un investimento totale di 95mila euro. Sono previsti interventi locali di impermeabilizzazione sulle coperture di vari plessi scolastici tra cui la scuola secondaria di primo grado Moruzzi e il nido d’Infanzia Don Fornasini. Alla scuola dell’Infanzia Don Milani, oltre ai lavori locali di impermeabilizzazione della copertura, è prevista la tinteggiatura delle facciate esterne, Cantieri estivi anche alle primarie Viganò dove saranno effettuati interventi nei locali e riqualificato l’impianto anti-intrusione per circa 25mila euro complessivi, mentre al polo scolastico Meridiana verrà ampliato ed adeguato l’impianto di rilevazione incendi.