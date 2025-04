Scuola, il calendario non cambia. E Cinnica scrive a de Pascale

Niente da fare per la rivoluzione sul calendario scolastico, almeno per il prossimo anno. Nonostante la diffusa volontà di cambiare le cose, il percorso di coinvolgimento, annunciato dalla regione Emilia-Romagna e promosso dalla nuova assessora all’Istruzione Isabella Conti, sarà infatti messo in campo solo in vista dei prossimi anni. E Cinnica, associazione in prima linea in questa battaglia, non ha nascosto la propria rassegnazione. "È ormai chiaro che, per l’anno scolastico 2025-2026, non saranno introdotte le tanto auspicate modifiche al calendario: non sono previsti un anticipo dell’inizio delle lezioni, né una pausa significativa a metà anno, né una chiusura leggermente posticipata a metà giugno" ha affermato l’associazione in una lettera aperta rivolta al presidente regionale Michele de Pascale oltre che alla stessa Conti. Eppure, "già negli anni scolastici precedenti sono state avanzate richieste specifiche da parte di numerosi cittadini e genitori e da una fitta rete di associazioni che, nel settembre 2024, hanno aderito a una proposta di revisione ampiamente condivisa, promuovendo anche la petizione ‘Ristudiamo il Calendario Emilia Romagna’, sostenuta da oltre 2.500 firmatari singoli e 22 soggetti associativi".

Osservando l’andamento di quest’anno scolastico, secondo Cinnica, la "stanchezza accumulata da studenti e docenti ha reso ancora più evidente l’insostenibilità di un percorso scolastico così lungo e privo di interruzioni significative. La continuità ininterrotta delle attività per oltre tre mesi ha avuto effetti negativi sulla tenuta fisica e mentale e sulle capacità di apprendimento, compromettendo gli stessi obiettivi formativi".