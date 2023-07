Scuola, il valzer dei presidi Iuliano: "Un incarico inaspettato"

Michele Iuliano al liceo Laura Bassi; Laura Barra all’Iis Serpieri; Matteo Battistelli all’Ipsas Aldrovandi Rubbiani; Vincenzo Tinaglia all’Iis Archimede, Daniela Tacconi all’Istituto comprensivo 5 e Teresa Pintori all’Istituto comprensivo 13: attesi, attesissimi ecco alcuni dei ‘movimenti’ dei presidi metropolitani decisi dall’Ufficio scolastico regionale e con il parere del Provveditorato. Soprese, arrivi e partenze anche se il grosso dei movimenti lo si avrà a giugno 2024 perché la stragrande maggioranza dei dirigenti dell’area metropolitana ha il contratto in scadenza. I nuovi prenderanno servizio il primo settembre poiché l’anno scolastico si chiude, in modo formale, il 31 agosto.

"È un incarico inaspettato: il Laura Bassi è una scuola molto prestigiosa ed è nelle mie corde poiché ha il liceo musicale Dalla e io sono un violinista e un violista". Michele Iuliano non se l’aspettava il trasloco in via Sant’Isaia anche se, qualora trasferimento doveva essere, la sua meta era proprio il Laura Bassi. "Mi spiace moltissimo lasciare l’istituto comprensivo 10: è una scuola bellissima", commenta a caldo Iuliano che in viale Aldo Moro sarà sostituto da Elisabetta Morselli in arrivo dal Cpia 3 – Montagna (il Centro per l’istruzione per gli adulti) a Castel di Casio. Teresa Pintori lascia l’Aldrovandi Rubbiani per l’Ic 13 e, al suo posto, in via Marconi arriva, dall’Iis di Lugo, Matteo Battistelli. All’agrario Serpieri approda Laura Barra, titolare all’Istituto comprensivo 2 che, però, quest’anno era retto da Angelica Bignami che così si potrà tornare a dedicare solo all’Iis Manfredi Tanari. In compenso. l’Ic 2 sarà retto da Rita Baglieri che lascia il Piemonte. All’Archimede di San Giovanni in Persiceto, al posto di Mauro Borsarini, Vincenzo Tinaglia, ora all’Ic di Sant’Agata Bolognese. All’Ic 5, Mirella Mancuso sarà sostituita da Daniela Tacconi, ora alla guida dell’Ic di Budrio. Dall’Ic di Malalbergo, Cristina Arci passa all’Ic di Castenaso. Si trasferisce dal Veneto Bruno Casillo che andrà a dirigere l’Iis Fantini di Vergato, mentre all’Ic 2 di San Giovanni in Persiceto approda, dal Piemonte, Alessandra Ricca. Infine, alcune conferme: Agostino Tripaldi all’Ic 20; Emilio Porcaro al Cpia 2 – Bologna; Roberto Fiorini all’Iis Mattei di San Lazzaro e Matilde Ferlini all’Ic San Pietro in Casale.

f. g. s.