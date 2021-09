Bologna, 13 settembre 2021 - Ci siamo, oggi suona la campanella. Nonostante manchino le dade, le rotazioni delle aule, gli orari ridotti, lo sciopero di Anief e Sisa, la protesta dei Cobas Scuola. Primo giorno di lezione in presenza al 100% per gli studenti. Per dare il suo in bocca al lupo ai ragazzi, Daniele Ruscigno, delegato Scuola per la Città metropolitana, sarà al professionale Aldrovandi Rubbiani.

Scaglionati con mascherina, gel, entreranno in aula 115.597 ragazzi, dai 3 anni in su, di cui 4.147 con disabilità (+1,54%) che si sparpaglieranno, senza distanziamento, in 5.273 classi di cui 534 alle materne; 1.912 alle elementari; 1.126 alle medie e 1.701 alle superiori.

In cattedra, 12.479 docenti di cui 10.222 su posto comune e 1.367 sul sostegno cui vanno aggiunti gli 890 in deroga sul sostegno. Quanto agli Ata (assistenti tecnico-amministrativi e dade), sono 3.058 di cui 112 dsga (direttore dei Servizi generali amministrativi), 700 amministrativi, 184 tecnici, 2.056 dade e 6 addetti alle aziende agrarie.

Sul fronte trasporti, Tper mette su strada 57 autobus in più pari a 369 corse supplementari per trasportare, all’80% del carico, tutti gli alunni. Circa 100 persone Tper saranno impegnate su strada e in centrale a coadiuvare il lavoro dei conducenti.

Resta sulle dade l’ansia maggiore dei presidi. Una via d’uscita arriva dall’istituto comprensivo 12: la preside Filomena Massaro, cui mancano ben 7 dade su 19, sta lavorando a un appalto esterno per le pulizie "così da concentrare il personale sulla vigilanza", spiega la preside. Infine il pre e post scuola, gestito dalle cooperative su bando comunale. "Ci sono 4 o 5 situazioni da risolvere dove ritarderà – spiega il Comune –. Per il resto, oggi sarà regolare".

f. g. s .