Scuola materna, il trasloco di Ferragosto

La nuova scuola dell’infanzia di via Loi, a Castel Maggiore, si prepara all’apertura a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico. Il 13 agosto scorso si è svolto il sopralluogo sul posto da parte del sindaco Luca Vignoli e della vicesindaca Maria Vittoria Cassanelli. E nella settimana di Ferragosto sono iniziati i trasferimenti di materiale didattico nella nuova struttura; mentre il personale dell’ufficio tecnico comunale sta lavorando agli ultimi ritocchi nell’edificio scolastico e nell’area verde esterna. Nell’estate dell’anno scorso l’amministrazione comunale aveva deciso di consegnare la scuola ai bambini a settembre 2025, anziché a settembre 2024.

Nell’occasione il primo cittadino aveva spiegato le motivazioni di questa decisione. "L’edificio scolastico – aveva detto Vignoli –, avviato dalla precedente amministrazione comunale, è in corso di ultimazione, con rilevanti elementi da completare come la copertura del cappotto termico e il riscaldamento a pavimento. E per di più l’area esterna non è pronta all’utilizzo da parte dei bambini". "Questo – aveva precisato ancora il sindaco – comporta per i bimbi la necessità di trascorrere buona parte dell’anno scolastico chiusi in classe, con attività di cantiere in corso, e perdere così un’importantissima parte della formazione. Il nostro desiderio è invece garantire loro il gioco all’aperto, in un giardino ultimato e in una scuola rifinita in ogni dettaglio". Per questo, sentite anche la dirigenza scolastica e il personale educativo, la nuova giunta comunale aveva deciso di rinviare a settembre 2025 l’apertura della scuola, con l’impegno di garantire la consegna di una struttura educativa completa in ogni sua parte, come chiesto da molti genitori.

Sempre su questo tema, l’anno scorso infatti erano state forti le manifestazioni di disagio delle famiglie per la decisione della precedente amministrazione di aprire la nuova scuola primaria di via Loi nonostante non fossero terminati i lavori. E così la nuova amministrazione comunale ha colto il malcontento dei genitori e ha preferito fare una scelta a tutela dei piccoli. E ha voluto evitare il rischio di un fine lavori affrettato dell’edificio così come dell’area esterna inagibile per via delle operazioni di piantumazione di prati e alberi oltre che di installazione di attrezzature ludiche.

Pier Luigi Trombetta