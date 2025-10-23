Scuola media allagata: "È un atto vandalico"

Una mattinata movimentata, quella di ieri, per gli studenti delle scuole medie Bagnoli di San Pietro in Casale, sulla via Massumatico. Poco dopo l’ingresso degli studenti nelle aule dell’istituto, infatti, i pavimenti degli ambienti del primo piano hanno iniziato ad allagarsi. A quel punto, per la sicurezza di tutti, è stata disposta l’evacuazione della scuola e gli alunni sono tornati a casa e le lezioni, conseguentemente, sospese.

Sul posto, per le verifiche del caso, sono prontamente arrivati i tecnici del Comune, il sindaco Alessandro Poluzzi, un team di idraulici. In un secondo momento, per cercare di capire meglio cosa fosse successo, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale del Comando Reno Galliera e l’Arma. Stando alle prime indagini risulta che a causare questo allagamento sia stata la rottura di un tubo dell’impianto anti-incendio che risulterebbe, però, danneggiato. Pare, dunque, si tratti di un atto volontario: un vandalismo o forse un insolito scherzo di qualche ragazzino. Gli agenti della Locale, insieme ai carabinieri e alla scuola, indagheranno per capire chi potrebbero essere i responsabili di quanto avvenuto. A parlare il primo cittadino Poluzzi: "Le verifiche strutturali hanno confermato che il plesso è agibile. Restano da completare, nella mattinata di domani (oggi, ndr), le ultime prove tecniche sull’impianto antincendio da parte di operatori specializzati. In accordo con la Dirigente Scolastica, si comunica quindi che, qualora l’esito dei controlli sia positivo, le lezioni avranno inizio alle ore 9. Il tubo danneggiato lascia pensare a un gesto non accidentale. Confidiamo che si possa chiarire presto la dinamica dell’accaduto, nella consapevolezza che la collaborazione di tutti, scuola, famiglie e studenti, è la chiave per tutelare e valorizzare gli spazi comuni".

Il sindaco tiene "a ringraziare l’ufficio tecnico del Comune che è intervenuto immediatamente ed ha arginato le problematiche del caso". A intervenire sull’accaduto, anche il capogruppo di minoranza di RipartiAmo San Pietro, Mattia Polazzi: "Mi è stato segnalato da alcuni genitori quanto accaduto: un gesto assurdo che ha provocato l’allagamento della scuola media Bagnoli. Mettere a rischio la sicurezza dei ragazzi per vandalismo è vergognoso e inaccettabile. Presenterò una puntuale interrogazione al sindaco per capire come sia stato possibile un episodio simile, quali misure di sicurezza si intendano adottare per il futuro".

Zoe Pederzini