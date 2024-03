Scuola media dell’ISTITUTO SALESIANO, Bologna

Tutti ormai, almeno una volta nella vita, hanno subito o sono stati testimoni di atti vandalici e, nei casi più gravi, a delle vere e proprie violenze: questo fenomeno, diffuso in tutt’Italia, si chiama criminalità. La criminalità è l’insieme delle violenze, fisiche e psicologiche, degli atti vandalici, delle violazioni di regole e leggi, che caratterizza da tempo ogni singolo stato e paese del mondo, dal più piccolo al più grande che sia. In particolare, parliamo soprattutto di criminalità minorile, o meglio conosciuta come microcriminalità: ossia ragazzi e giovani adulti che compiono crimini per divertimento e noia, scatenando le polemiche tra i più anziani e adulti della società.

Questo fenomeno si sta diffondendo, soprattutto all’interno delle scuole, dove i ragazzi si contagiano a vicenda, svolgendo azioni criminali che da soli non compierebbero, per paura delle conseguenze, della legge e della reazione di parenti e genitori.

Nell’ultimo periodo, nelle città dove la criminalità tende ad essere molto diffusa, sono avvenuti diversi atti, dai più aggressivi ai più banali, superficiali, soprattutto da parte di baby gang. Alcuni di questi crimini sono riportati da giornali e telegiornali del paese, più nello specifico, a Bologna, riportano così:

Pianoro, una baby gang rapina e minaccia un adolescente: un arresto poco dopo l’accaduto.

Bologna, una baby gang picchia un adolescente sedicenne: portato in ospedale con i denti rotti.

Gran Reno di Casalecchio: rissa e caos da parte di un quindicenne (e non solo) che salta poi sull’auto dei carabinieri. Queste sono solo alcune delle notizie e degli avvenimenti che sono diventati ormai parte della quotidianità per la nostra società moderna.

Il Resto del Carlino riporta anche opinioni e consigli per il pubblico esterno, oramai preoccupato per la grave situazione. La maggior parte delle persone pensano che la microcriminalità sia frutto di una cattiva educazione, a livello scolastico e familiare, un esagerato senso di violenza appreso in parte da videogiochi, film o video poco educativi e praticati a livelli estremi, la diffusione del telefono e di social noti a livello mondiale. Una coscienza ferrea capace di differenziare il bene dal male, un’educazione severa dalla tenera età e un’attenzione particolare ai giovani, sono tutte condizioni ottimali per evitare la diffusione del fenomeno della criminalità minorile.

Rimediamo agli errori della società, prima che sia troppo tardi: uniamo le forze per un futuro migliore in una città sicura.

In redazione le studentesse e gli studenti dell’Istituto Salesiano Della Beata Vergine Di S. Luca, classe 3B