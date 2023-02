Scuola media ’Guglielmo Marconi’ di Casalecchio di Reno

Ai giorni nostri si parla continuamente di tecnologia. E, anche se, probabilmente, non ce ne accorgiamo, siamo perennemente a contatto con essa attraverso i social o qualunque mezzo di trasporto.

L’intelligenza artificiale nasce circa settant’anni fa e, fino ad oggi, si è sviluppata moltissimo ottenendo strabilianti risultati: una volta programmata dall’uomo, l’IA è in grado di ragionare e rispondere in modo indipendente.

Un nuovo programma che sta facendo molto discutere – come ci ha spiegato Paolo Torroni, ingegnere informatico, durante un’intervista che gli abbiamo fatto – è Chat Gpt, acronimo di Generative PreTrained Transformer. Creato nel 2020 dalla società di ricerca OpenAI, questo programma è un tipo di intelligenza artificiale che continua a diffondersi. Questo chatbot, ovvero un software in grado di interagire con l’utente, è stato ideato per vari scopi, come scrivere o comunicare attraverso comandi con un’intelligenza artificiale.

Si ha la possibilità di creare testi di vario tipo come poesie, brani musicali e ricerche scolastiche, seguendo una precisa traccia a lui indicata. Proprio per questo motivo, ha attirato in poco tempo molti studenti che lo usano per svolgere compiti scolastici ingannando i docenti.

Infatti Chat Gpt è in grado di produrre testi con diversi stili di linguaggio, per esempio giornalistico o informale e la qualità delle risposte migliora in base alla frequenza con cui lo si usa. Spesso, però, nei testi, si verificano ripetizioni, errori di sintassi, di caricamento e non si riesce a produrre immagini, suoni e video. Nonostante questo software sembri la soluzione a ogni difficoltà – e non si può nemmeno negare che sia un chatbot all’avanguardia – in realtà l’uso eccessivo crea molti problemi, primi tra i quali i problemi di disinformazione e la diffusione di molte fake news.

Oltre alle scuole, questo programma ha creato scompiglio anche nelle aziende, perché viene utilizzata per produrre discorsi: difficile, a volte, distinguere se siano stati scritti da umani o macchine artificiali. Inoltre Chat Gpt, come tanti altri chatbot, porta noi umani a non impegnarci più e ad utilizzare sempre meno il cervello perciò tutti questi software è bene usarli moderatamente per non perdere la nostra intelligenza e la nostra autonomia.

2B: A. Messaoudi, I. Dangelo, S. Vecchia, L. Giordani; 3B: C. Calzolari; 2A: L. Nadalet, E. Prandini, E. Marcedula.