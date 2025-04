Scuola Monterumici, niente centri estivi: il Comune la cancella dall’elenco

Bologna, 8 aprile 2025 - L’elementare Monterumici di via Asiago non potrà accogliere nessun centro estivo per i bimbi dai 6 agli 11 anni. Ad espungerla dal bando, è il Comune di Bologna. Inevitabile per Cosmo Damiano Modugno, presidente del Consiglio d'Istituto dell'Istituto comprensivo 18 di cui fa parte l’elementare, mettere nero su bianco la delusione della scelta e la richiesta reintegrare l’elementare nel “bando comunale” così da poter “ospitare il centro estivo”. Come, peraltro, votato dal Consiglio di Istituto. Ciò tenuto conto che “le famiglie attendono da oltre 5 anni che il plesso ospiti di nuovo il centro estivo perché, dopo il periodo Covid, l’edificio è stato interessato, negli anni, da importanti lavori di manutenzione per il conseguimento della Certificazione Prevenzione Incendi e, allo stato, non risulta debba essere oggetto di lavori tali da impedirne l’utilizzo nei mesi estivi”. Nella seduta del Consiglio d’istituto del 7 aprile, scrive il presidente nella lettera che verrà inviata al Comune, “tra i punti all’ordine del giorno, abbiamo trattato la presentazione dell’offerta dei centri estivi e di scuole aperte per gli studenti e le famiglie del nostro istituto”.

Il consiglio di istituto “Il nostro giardino era l’ideale, siamo delusi”

Lì è emersa l’esclusione del plesso della primaria Monterumici, nelle cui aule studiano quasi 400 bambini “quale luogo dove ospitare il centro estivo, generando immediatamente forti perplessità e grande delusione”. Le scuole “sono luoghi sociali e fisici fondamentali per il territorio e per le famiglie, e non possiamo nascondere quanto il nostro istituto stia investendo per farne presidi culturali e punti di riferimento per la cittadinanza”. Pertanto “ci corre l'obbligo evidenziare che l'assenza del centro estivo nel nostro plesso, nel quale peraltro è presente un enorme giardino che può ospitare molte attività all'aperto, oltre a far “disperdere” le famiglie ed obbligarle a cercare disponibilità presso altre strutture, porterà, in molti casi, a far sentire escluse molte famiglie facendo rinunciare a questa opportunità i propri figli”.

Zuntini (FdI): “Escluso un punto di riferimento importante”

Per la consigliera di FdI, Manuela Zuntini, “l’esclusione della primaria Monterumici dai plessi che ospiteranno i centri estivi è l’ennesima delusione per le famiglie. Chiederemo alla Giunta perché, ancora una volta, il plesso sia stato escluso dai centri estivi e centinaia di famiglie dovranno trovare un’alternativa altrove, invece, di ritrovare, anche d’estate, un punto di riferimento importante per la comunità scolastica e il quartiere, che andrebbe valorizzato e non penalizzato”. Infine, una stoccata: “Non possiamo non notare, poi, che ancora una volta viene penalizzato l’Ic18, che sul plesso De Amicis e ha subìto un drastico calo di iscrizioni e su cui ci attendiamo che la Giunta Lepore intervenga per dare risposta alle legittime preoccupazioni dei genitori sul tema dell’insicurezza e del degrado in cui versa l’area vicina a piazza XX Settembre”.