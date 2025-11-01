Scuola di musica, torna l’incubo: “Abusi su due 13enni”. Secondo maestro arrestato

Molinella (Bologna), 1 novembre 2025 – “Ho sperato che fosse solo un brutto incubo: ha voluto tutto da me”. Sono parole che colpiscono come lame quelle di una adolescente che, ancora una volta, spezzano la quiete della tranquilla Molinella, nella Bassa. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale Compagnia hanno messo agli arresti domiciliari un 30enne, insegnante di musica in una scuola del paese: è accusato di atti sessuali con minorenni. Vittime sono due alunne che, all’epoca dei fatti, avevano 13 anni. Una vicenda già di per sé drammatica, ma che lo diventa ancor di più se si pensa che, a inizio settembre, un altro maestro della stessa scuola, un 77enne, era stato arrestato ed è tuttora ai domiciliari con la medesima accusa: violenza sessuale su una bambina, sua alunna, di dieci anni.

La confessione choc delle due vittime

Ma torniamo ad oggi. I fatti contestati al 30enne sarebbero iniziati circa tre anni fa. A portare a galla la vicenda sarebbe stata, alcuni mesi fa, la denuncia di una delle due vittime, seguita, poi, dopo poco tempo, dalla denuncia della seconda minorenne. La giovanissima, in evidente stato di agitazione nonostante il tempo trascorso dai primi fatti, avrebbe raccontato prima ai genitori e poi ai militari della Compagnia e della afferente stazione di Molinella, di come le attenzioni di questo giovane maestro di musica si fossero tramutate in apprezzamenti, poi in avances fino ad arrivare a veri e proprio rapporti sessuali.

"Ha voluto tutto da me”

“Ha voluto tutto da me, sempre di più giorno dopo giorno”, avrebbe raccontato la ragazzina portando a galla un rapporto diverso da quello che dovrebbe intercorrere tra un maestro di musica e la sua alunna appena 13enne. Rapporti ed atteggiamenti che sono andati avanti per diverso tempo. L’adolescente, poi, stando a quanto ricostruito fino ad ora, si sarebbe resa conto della gravità di quanto le era capitato e della manipolazione messa in atto dal suo maestro.

Lo stesso racconto, e riferito allo stesso periodo di tempo, è poi stato fatto anche dall’altra alunna della scuola, anche lei all’epoca 13enne. Da quanto emerso il modus operandi, anche in questo caso, sarebbe stato il medesimo.

Le indagini e l’arresto del maestro di musica

Ricevute le due denunce, i carabinieri di Molinella hanno fatto partire le indagini e informato il pm Marco Imperato. Ne sono seguite sia la ricostruzione dei fatti sia le audizioni protette, con uno psicologo, delle due vittime. Nei giorni scorsi i militari dell’Arma, su richiesta del pubblico ministero accolta dal gip Maria Cristina Sarli, hanno arrestato, poi messo ai domiciliari, il 30enne con l’accusa di atti sessuali con minorenni. Il 30enne è difeso dall’avvocato Carla Garrasi che, interpellata in merito, commenta: «Si è trattato di un equivoco. Il mio assistito dimostrerà giudizialmente la sua totale estraneità ai fatti».