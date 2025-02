Scuola: nessun calo delle iscrizioni. Le medie meglio delle elementari

Nessun pesante calo tra gli istituti comprensivi che, giusto lunedì alle 20, hanno chiuso le iscrizioni 2025-2026. Nel complesso, tra elementari e medie che formano i comprensivi, stanno meglio le seconde delle prime. Lunedì, ci sarà l’incontro tra i presidi e il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi, per un quadro più articolato.

Le medie Besta, nella nuova sede di via Ermete Zacconi, crescono e incassano 120 primini. "La nostra offerta formativa è ricca – spiega la preside Elisabetta Morselli – sia per quanto riguarda le attività curricolari sia per le attività extra". Come teatro, coro o hip hop. "Vogliamo continuare a lavorare sul concetto di scuola del territorio, un’unica scuola dai 3 ai 14 anni. I bambini della materna lavorano con quelli dell’elementare che, a loro volta, lavorano con la media".

All’Ic 17, elementare Guidi e media Gandino, "siamo andati molto bene", esulta la preside Emanuela Curatolo che incassa 90 remigini per l’elementare e 140 per la media. All’Ic 6, la preside Flora Milena Di Gioia commenta con un "benissimo". Ben 138 domande per la media Irnerio che vedrà partire, a settembre, un progetto sperimentale nella sua succursale dentro l’elementare Giordani. "Due pomeriggi a settimana per potenziare tutte le materie", racconta la preside che con giusto orgoglio aggiunge: "I pomeriggi sono finanziati da noi e gestiti da nostri docenti. Talvolta entrerò anche io in classe". La media Rolandino riceve 165 domande e rischia una prima in più delle cinque solite.

All’elementare Fortuzzi, sempre dell’Ic 20; una decina di esuberi su 77; esuberi che saranno spostati all’elementare Carducci. La media Guinizelli e la succursale Carracci (l’una in via Ca’ Selvatica, l’altra in via Battaglia) sono premiate da oltre 200 richieste. Sold out le cinque classi delle Guinizelli e le tre delle Carracci. L’elementare Avogli, sempre nello stesso comprensivo, l’ottavo, ha un po’ di esuberi (una decina). Da riequilibrare le domande tra elementari XXI Aprile (tempo pieno) e Bombicci (modulo). Circa una quindicina gli esuberi alla media Farini che è premiata da 181 iscrizioni. Super richiesta di tempo pieno alle elementari Don Marella, meno al modulo dell’elementare Viscardi. Al Pilastro, all’Ic 11 Olga Mannella, la preside, gioisce: "Alla media Saffi abbiamo avuto 58 domande, ma escono 52 bimbi di terza".

Corpose le domande all’elementare Romagnoli: 49. Conferma tutte le classi l’Ic 13 che, comunque, cresce: 272 il totale 2025-2026 contro il precedente 236. Tutto in equilibrio all’Ic 3: 85 nuovi arrivi alla media Salvo D’Acquisto che forma le sue solite quattro prime classi e 80 remigini tra elementari Bottego (3 prime) e Silvani (1 prima). Infine, all’Ic 7, escono tre quinte all’elementare Scandellara e una all’elementare Tempesta; altrettante ne saranno formate. Invariate le quattro prime alla media Jacopo della Quercia.

