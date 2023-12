Scuola, occupato il Copernico: "Alcune verifiche sono a rischio"

Nel nome di Giulia Cecchettin e di tutte le Giulie, della Palestina e contro la scuola-gabbia "in cui gli studenti sono soggetti a pressioni costanti", scrive il collettivo. Un atto che però, come hanno messo nero su bianco i ragazzi, non è contro i docenti. "Ribellarsi è giusto Cope occupato" grida lo striscione che annuncia lo stop alle lezioni, mentre la recinzione fa il controcanto con ‘vittime mai bruceremo tutto’. Già mercoledì si aveva pressoché la certezza di quello che sarebbe accaduto ieri mattina. Gli occupanti - cui il collettivo Osa fa da megafono - raccontano di una votazione in cui su 1.330 votanti (1.700 gli aventi diritto) il 73% si è detto favorevole a quello che poi è accaduto. Un’occupazione ‘educata’ e diurna. Memori degli assalti notturni dello scorso anno ai licei Sabin e Copernico occupati, i ragazzi hanno accettato la proposta della preside Fernanda Vaccari. Ovvero alle 18 si sbaracca: il liceo di via Garavaglia viene chiuso e l’allarme inserito. Si ri-occupa la mattina fino a quando, tuttavia, non si sa. Lo si vedrà sabato alle 14.30 quando le aule si svuotano per il fine settimana.

Certo è che gli occupanti hanno promesso di restituire l’edificio lindo e pinto e senza danni. Occupazione educata perché ieri mattina, al netto delle lezioni sospese, si sono tenute le Olimpiadi della Matematica e la lezione-teatro sull’operetta morale "Copernico, Dialogo" di Giacomo Leopardi tenuta dal dipartimento di Fisica dell’Università. Dopo il pranzo a base di hot dog e cous cous e 1 euro e mezzo, c’è stata la proiezione del documentario ‘Palestina: capire il torto’ di Paolo Barnard e due ore di dibattito su ‘Educazione sessuale e affettiva a scuola: si o no?’. In tutto questo il liceo avverte che "la programmazione didattica subirà variazioni e rallentamenti, soprattutto per quanto riguarda le verifiche che potranno non essere recuperate". Il perché dell’eventuale mancato è solo temporale: il trimestre chiude il 22 dicembre e l’8 dicembre è festa. Non è, pertanto, detto che ci sia il tempo materiale per recuperare le prove annullate per via dell’occupazione onde evitare di sovraccaricare gli alunni.

Federica Gieri Samoggia