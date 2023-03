Scuola a Bologna: occupato il liceo Minghetti

L'occupazione del liceo classico Minghetti del 28 marzo 2023

Bologna, 28 marzo 2023 – Occupato il liceo classico Marco Minghetti: la notizia arriva dall’istituto stesso di via Nazario Sauro, che sul proprio sito Internet ha pubblicato una comunicazione urgente con scritto: “Si avvisa che il Liceo è occupato e lo sarà presumibilmente fino alla giornata di sabato 1 aprile compreso. Il personale scolastico non può garantire né sorveglianza né sicurezza: tutte le lezioni mattutine e pomeridiane sono pertanto sospese, anche le attività extracurriculari in sede e fuori sede in tutti i plessi. Le sedi delle due succursali di vicolo Stradellaccio e Ca' Selvatica resteranno chiuse”.

L’occupazione del Minghetti arriva a circa una settimana dal termine di quella dell’Aldrovandi Rubbiani, con la coda di polemiche e danni ai locali scolastici che ha comportato.

Negli ultimi giorni, infine, è stata ventilata anche la possibilità di un’occupazione del liceo scientifico Copernico: in una consultazione on line con più di 1.200 voti, infatti, la maggioranza dei partecipanti aveva votato a favore dell’occupazione dell’istituto di via Garavaglia (per il momento non ancora avvenuta).

Situazioni in fibrillazione anche al Sabin e al Da Vinci di Casalecchio.