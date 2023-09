Scuola, organici quasi al completo Cattedre occupate al 90 per cento

Manca ancora qualche docente supplente da cercare, ma nel complesso "il nuovo anno scolastico parte in modo più ordinato e ben più tranquillo rispetto al passato". Tirano un sospiro di sollievo i presidi dell’area metropolitana che, nel recente, hanno vissuto l’inizio della scuola in grande affanno. Con migliaia di supplenti tra insegnanti e dade da cercare e graduatorie, talvolta, vuote. Quest’anno no, non fosse altro perché il concorso ordinario ha ‘sfornato’ nuovi docenti. E comunque "Il ministero dell’Istruzione e del Merito è partito per tempo per le immissioni in ruolo e le prime tornate informatizzate delle supplenze. Questo ha avuto un ruolo fondamentale", ammettono in coro i presidi che, a ora, hanno già tra l’80% e il 90% di insegnanti e Ata (dade e segretarie) ai loro posti.

Pronti a partire il 15 settembre e soprattutto in grado di partecipare alle operazioni di avvio delle lezioni: dal collegio dei docenti all’orario. Tra l’altro, il 6 o il 7 settembre, è previsto un terzo turno di nomine di docenti supplenti da Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze) con il ricorso al famoso algoritmo. "Quest’anno siamo andati bene – sottolinea il segretario provinciale della Cisl Scuola, Claudio Guido Longo – . Anche l’algoritmo ha funzionato abbastanza bene. L’anno scolastico finalmente può partire in modo ordinato".

Pur con una nota critica, anche il segretario Uil Scuola Emilia-Romagna, Serafino Veltri, rileva quanto meno un miglioramento: "Se non ci fosse il pasticcio dovuto all’informatizzazione delle supplenze, sarebbe stato un buon inizio di scuola, circa l’80% dei posti liberi avrà in cattedra un docente supplente il primo settembre. Mancano ancora da assegnare vari spezzoni alle superiori ed un bel po’ di cattedre all’elementare e alla materna dove non ci sono più supplenti nelle graduatorie specialmente sul sostegno. Sul versante del personale Ata ci sono ancora tanti posti in segreteria, nei laboratori e come collaboratori scolastici, in quanto le convocazioni non si sono ancora concluse".

f. g. s.