Scuola, prima campanella. Tra nuove aule e laboratori

Occhioni sgranati per i remigini, un po’ spavaldi quelli delle medie, super emozionati i primini delle superiori per non parlare delle quinte al loro ultimo anno: suona la campanella e l’anno scolastico 2023-2024 comincia. Ieri tutti in classe per il primo dei 206 giorni di lezione. Con l’immancabile benvenuto dei presidi ai nuovi arrivati. Al liceo Fermi, in questi giorni i tutor ‘grandi’ faranno da guida ai debuttanti con tanto di sfide ai giochi da tavolo per stare insieme. Al liceo Copernico, suddivisione in gruppi dei primini e saluto della preside Fernanda Vaccari. L’avvio ufficiale sarà il 25 settembre, alle 10, con una lectio magistralis del ex rettore Ivano Dionigi su ‘La scuola avamposto civile del Paese’. Al liceo Arcangeli, la preside Maria Grazia Diana ha accolto i nuovi arrivati. Sullo sfondo, tiene banco la petizione per modificare il calendario scolastico lanciata, su Change.org, dall’organizzazione WeWorld e dal duo del blog Mammadimerda. Una necessità di cambiamento sostenuta da Daniele Ruscigno con la delega alla Scuola della Città metropolitana e dall’assessore alla Scuola, Daniele Ara che ha un dialogo aperto con la Regione che ha la competenza sul calendario.

Quanto alla petizione, "la leggerò con attenzione, ma ne condivido la filosofia", precisa Ara. Tour de force per il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi che, prima insieme agli assessori alla Scuola e ai Lavori Pubblici, Ara e Simone Borsari, ha visitato la nuova materna statale Tempesta poi ha raggiunto Ruscigno e Daniele Vacchi di Its Maker per inaugurare due nuovi laboratori all’Iis Aldini Valeriani (uno di chimica e uno di realtà virtuale) insieme al preside Pasquale Santucci. Quanto alla costruzione della nuova materna e all’ampliamento in corso dell’elementare omonima, entrambe in via Martelli, il progetto vede un investimento del Comune di 3,9 milioni di euro. La nuova materna da 100 posti e ospita tre sezioni (50 bambini). L’elementare, dal prossimo anno, potrà ospitare un ulteriore ciclo completo di scuola, per potenziali ulteriori 130 posti. Il nuovo edificio si collega ai corridoi di piano terra e primo piano della scuola pre-esistente. Al piano terra si trovano le aule per attività parascolastiche, la biblioteca e un luminoso locale per attività collettive che affaccia sul giardino. Le 5 aule sono al primo piano. Entrambi gli edifici sono dotati di impianti tecnologici ad alto risparmio energetico.

f.g.s.