Scuola, slitta la data per iscriversi. Dal 21 gennaio fino al 10 febbraio

Fermi tutti: cambiano le date di iscrizione a materne comunali e statali; elementari, medie e superiori statali che non si apriranno più l’8 gennaio, bensì il 21 gennaio per concludersi il 10 febbraio.

A decidere il colpo di scena – che crea non poco caos tra open day fissati, segreterie allertate e comunicazioni alle famiglie – è stato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) che, a cascata, ha in un certo senso obbligato il Comune a intervenire anche sul suo calendario dell’infanzia.

Cosa è accaduto? Il Mim, il 3 gennaio alle 21.05 (come indicato da protocollo), informa urbi et orbi (Regioni, Province, Comuni, Uffici scolastici regionali) che le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8 del 21 gennaio 2025 e alle ore 20 del 10 febbraio 2025.

Il posticipo rispetto all’iniziale 8 gennaio (termine ultimo previsto in un primo tempo: 31 gennaio), scrive il direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Mim, Antonella Tozza, sulla circolare numero 208, è stato deciso per "consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e alle famiglie di avere più tempo per una scelta ponderata".

Via Castagnoli, il 4 gennaio mette on line la comunicazione. La novità ministeriale coinvolge, però, anche il Comune che, a seguito di specifico accordo con il Provveditorato, da anni raccoglie le iscrizioni anche per le materne statali, oltre a quelle comunali.

Così anche Palazzo d’Accursio si allinea alle date del 21 gennaio-10 febbraio 2025. È molto probabile che lo spostamento in avanti, voluto dal Mim, sia frutto della scadenza del 14 gennaio che per i tecnici e i professionali è il termine ultimo per inviare la domanda di sperimentazione della riforma Valditara del 4+2 (percorso quadriennale più eventuale biennio nella formazione Its).

f.g.s