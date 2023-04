Scuole a Bologna, niente insegnanti in più: gli alunni calano di 1.500 unità

Bologna, 22 aprile 2023 – Roma non manda nessun docente in più, rispetto a quelli in cattedra quest’anno, per le scuole bolognesi.

Ciò a fronte di un calo di 1.541 alunni di cui 32 alle materne; 470 all’elementari primaria; 485 alle medie e 554 alle superiori. A fornire il quadro per l’anno scolastico 2023-2024 è lo stesso Provveditorato durante un incontro con i sindacati della scuola.

Scuole a Bologna: la situazione dei prof

Incontro da cui Claudio Guido Longo, segretario provinciale della Cisl Scuola esce "abbastanza soddisfatto perché si è mantenuto l’organico nonostante il calo degli alunni. Questa è un’occasione per cambiare l’approccio dell’organizzazione delle classi, ovvero mettere da parte l’approccio che è stato applicato in questi ultimi anni di pura quadratura di numeri. E’ necessario a questo punto investire le risorse sulla qualità della didattica in primo piano deve tornare infatti l’approccio educativo e pedagogico".

Entrando nel merito, degno di nota è l’incremento (+110) dei docenti di sostegno che cerca di dare risposta all’aumento degli alunni certificati (+ 33 alle materne; +64 all’elementare; +59 alle medie e + 25 alle superiori). A organico di insegnanti invariato, vi sono però molti che perdono il posto "ai quali – spiega Longo – il Provveditorato, come ci ha informato, troverà collocazione consona nell’area metropolitana".

Nel dettaglio, alle superiori vi sono, 51 docenti perdenti posto (42 su posto comune e 9 sul sostegno), alla media sono 11 (9 su posto comune e 2 di sostegno), alle elementari sono 16 (11 su posto comune e 5 di sostegno) e alla materna sono 39 (21 su posto comune e 18 di sostegno). Infine, alle elementari "è raddoppiato il numero dei docenti di scienze motorie pari a 69 unità"