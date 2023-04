Scuole Aldrovandi Rubbiani a Bologna, il personale torna a scioperare

Bologna, 19 aprile 2023 - Il personale delle Aldrovandi Rubbiani torna a scioperare, dopo cinque mesi dall'agitazione del 18 novembre scorso. "Tutti i motivi del conflitto con la dirigenza scolastica rimangono irrisolti", avvertono infatti i sindacati, in quanto le divergenze con la dirigente dell'istituto e il personale della scuola non sono state colmate. "Il confronto tra le parti richiesto dall'Ufficio scolastico provinciale, al termine dell'indagine conoscitiva avviata dopo lo sciopero, ha confermato l'assenza di reali aperture della dirigente e il fallimento di ogni ipotesi di mediazione", dicono Cisl scuola, Flc Cgil, Cobas scuola e Gilda annunciando dunque il nuovo sciopero: domani con presidio alle 14 davanti alla scuola, in via Marconi, poi corteo fino all'Ufficio scolastico regionale.

Rispetto al 18 novembre scorso, in realtà, ci sono anche nuovi argomenti di scontro. L'assemblea del corpo docente del 16 marzo scorso "ha aggiunto nuovi e diffusi motivi di scontento e ha chiesto alle rappresentanze sindacali di non sottoscrivere il contratto di istituto decidendo di continuare la mobilitazione. Docenti e Ata indicono quindi un'ulteriore iniziativa di protesta per dare un futuro diverso all'istituto Aldrovandi Rubbiani", annunciano i sindacati. La piattaforma dello sciopero, che ha visto anche un'occupazione da parte degli studenti, terminata lo scorso 20 marzo, critica "la gestione autocratica della scuola", contesta "il ripristino del bonus premiale" e "l'impiego strabordante delle risorse della scuola per retribuire funzioni dirigenziali delegate allo staff". Alle Aldrovandi Rubbiani, scrivono ancora i sindacati, c'è poi un problema di "mancanza di informazione e trasparenza sulle decisioni e sulla gestione delle risorse" e intanto la "disorganizzazione gestionale della scuola" genera "confusione e malessere".

Nel volantino sindacale c'è poi un affondo anche nei rapporti tra il personale e la dirigente scolastica, in cui si sottolinea "il clima autoritario nelle relazioni quotidiane, l'arbitrarietà nelle decisioni e la mancanza di criteri condivisi". Si chiedono invece "una gestione partecipata e condivisa; il rispetto della distinzione tra tempo di lavoro e di vita; il pieno riconoscimento economico dell'aggravio di lavoro imposto attraverso l'assegnazione unilaterale dei docenti alle classi; maggiore trasparenza nella distribuzione degli incarichi e delle risorse al personale Ata". Altre questioni al centro della vertenza riguardano part time e permessi retribuiti, il "senso di malessere, demotivazione e grande stanchezza che hanno assunto anche sintomatologie tipiche dello stress lavoro correlato" di pari passo alla "perdita di fiducia tra i colleghi e alla diffusione di un clima di diffidenza e di controllo".

I sindacati richiamano anche alcuni provvedimenti disciplinari, lo "svilimento delle attività didattiche quotidiane, la perdita di occasioni di confronto e l'interruzione delle innovazioni didattiche intraprese negli anni precedenti a causa dell'organizzazione dell'orario imposta dall'alto". Dissenso anche su tempo dedicato agli alunni disabili (che si sono anche visti interrotto il prestito in comodato d'uso dei pc), le gite, la "gestione inadeguata dei progetti Erasmus" con "selezione secondo criteri arbitrari dei partecipanti, criteri non condivisi con gli organi collegiali". E infine: "riunioni convocate senza il dovuto preavviso in un clima di ingiustificata emergenza permanente".