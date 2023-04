Scuole aperte al pomeriggio, una buona idea

Paolo

Marcheselli*

Pertanto ci si chiede quali nuove iniziative possano essere intraprese per cercare di intercettare con maggiore efficacia le componenti problematiche che tendono a condizionare la crescita dei nostri ragazzi. La risposta a questa domanda viene fornita dal sindaco Lepore e dall’assessore Ara, unitamente alla scuola bolognese, con la presentazione di un progetto sperimentale volto a consentire l’apertura pomeridiana di due Istituti scolastici dando continuità e prospettiva alla progettualità, ormai consolidata, delle scuole aperte in estate. Ancora una volta il Comune e la scuola bolognese si fanno promotori di una iniziativa di grande portata sociale ed educativa, della quale da tempo si sentiva la necessità, e che ha il pregio di utilizzare strutture e strumenti già disponibili, con ciò riducendo i costi. La natura del progetto si configura, a mio avviso, come completamento strutturale dell’attività didatticoformativa istituzionale attraverso attività educative, confronti, socializzazione, e momenti di autonomia. La partecipazione alle attività pomeridiane va considerata libera, ma fortemente suggerita affinché questa sperimentazione possa avere un futuro ed essere estesa ad altre scuole della città e dell’area metropolitana. In questo caso con risorse che hanno da essere messe a disposizione dal ministero dell’Istruzione. È fondamentale che le famiglie colgano l’importanza del progetto e ne condividano le finalità, esercitando un ruolo fondamentale nella ricerca del consenso dei figli, nella certezza di trovare una risposta istituzionale di qualità nel luogo dedicato alla crescita formativa ed educativa dei ragazzi. È in questo senso che può essere realizzata quell’alleanza educativa richiamata

dal cardinale Zuppi.

*Già provveditore

agli studi di Bologna