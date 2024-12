Scuole medie aperte il pomeriggio a Bologna: a che punto siamo

Bologna, 18 dicembre 2024 – Rendere l’ambiente della scuola più stimolante e qualificare il tempo extrascolastico. Come? Ampliando l’offerta formativa con corsi, laboratori e iniziative culturali e motorie, promosse sia dal Comune sia dal terzo settore.

L’avviso per il terzo settore

Il progetto si chiama Scuole aperte tutto l’anno ed è online l’avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore interessati a partecipare. Il progetto è rivolto a preadolescenti (11-14 anni) che frequentano le scuole secondarie di primo grado della città, che vuole favorire la creazione di un contesto educativo ricco di relazioni e incontri, l’apprendimento e la partecipazione in orario extrascolastico.

Il progetto

Scuole aperte tutto l’anno vuole consolidare la sinergia tra scuola e risorse comunitarie, sostenendo l'integrazione tra i vari servizi, luoghi e soggetti del territorio per arrivare a comporre un quadro integrato delle offerte educative extrascolastiche e creare una comunità intorno alla scuola che possa diventare un punto di riferimento per il territorio. Come interlocutori privilegiati per la realizzazione del progetto Scuole aperte tutto l’anno sono stati individuati gli Istituti comprensivi del Comune di Bologna, in particolare le scuole secondarie di primo grado: proprio per questo è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Area educazione, Istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna, gli Istituti comprensivi del Comune di Bologna e l’Ufficio scolastico regionale.

Come candidarsi

A questo link l’avviso e la modulistica. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 12 del 21 gennaio 2025. Giovedì 9 gennaio alle 17.30, nella Casa di quartiere Katia Bertasi, in via Aristotile Fioravanti 18/3, è previsto un incontro pubblico per illustrare il bando a tutti i soggetti interessati. Interverranno Daniele Ara, assessore alla Scuola e adolescenti, e Veronica Ceruti, direttrice dell’Area educazione, istruzione e nuove generazioni. I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione attraverso questo form.

I finanziamenti

A sostegno del progetto, finanziato nell’ambito del programma Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, il Comune ha messo a disposizione un contributo per un importo complessivo di 3.149.982 euro per l’intero periodo di realizzazione delle attività, che andranno da primavera 2025 a settembre 2029.

L’avviso pubblico prevede l’attivazione di 6 tavoli di co-progettazione, uno per ogni quartiere, finalizzati all’elaborazione congiunta di 6 proposte definitive e all’attivazione del rapporto di partenariato con gli enti che realizzeranno le iniziative.

Ogni soggetto partecipante all’avviso potrà presentare, sia in forma singola che come componente di un partenariato, la propria proposta progettuale per un solo ambito territoriale al fine di garantire una focalizzazione degli interventi, una maggiore coerenza con le specificità di ciascun territorio, favorendo un impatto più significativo e duraturo delle azioni progettate.