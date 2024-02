Scuole Avogli e odore di vernice. Il Comune al contrattacco: "Dai controlli tutto regolare"

Fermo restando che dall’inaugurazione del 7 gennaio, spiega l’amministrazione, "non c’è alcun intervento negli spazi interni destinati ad attività scolastica", non c’è dubbio che nelle nuove Carracci qualche lavoretto è ancora in corso. Si parla di nuove Carracci, ma, in realtà, si tratta delle elementari Armandi Avogli trasferite da via Saragozza in via Felice Battaglia per il tempo necessario ad abbattare e ricostruire la scuola da parte del Comune. Un intervento da tre milioni e 300 mila euro.

Le nuove Carracci qualche aggiustatina la richiedono, però. Intanto venerdì scorso il Dipartimento della Salute pubblica dell’Ausl, chiamato da una mamma il cui figlio aveva accusato nausee, ha fatto un giro. "E’ stato eseguito un sopralluogo del Dipartimento di Salute pubblica, insieme ai tecnici del Comune e dell’impresa, a seguito della segnalazione di un genitore a seguito di un piccolo intervento nel pavimento (circa tre i metri quadrati interessati) nelle scale di collegamento tra la palestra e il piano consegnato all’elementare", ricostruisce l’Amministrazione. Un lavoro, "concordato con l’Istituto comprensivo 8 (di cui le Armandi Avogli fanno parte, ndr) e la dirigente scolastica, avvenuto nei giorni scorsi a scuola chiusa cioè senza la presenza di alunni e insegnanti e quindi senza impatto alcuno e mantenendo porte e finestre aperte".

Sul fronte del giardino e della lamentela circa il fatto di non poter tenere aperte le finestre a causa dei bobcat, durante il sopralluogo, "non è emersa alcuna interferenza con le attività scolastiche". Ancora cantiere aperto nella palestra che, "in accordo con l’Ic, verrà consegnata a marzo". Niente da fare, almeno non nell’immediato, per le tende sostituite, dalle maestre, con fogli di carta oleata attaccati ai vetri. "La fornitura è in corso", avverte il Comune. Idem per i mobili della biblioteca, i porta carta igienica e per il wifi, entrambi assenti e in arrivo. Per quanto riguarda il collegamento on line, puntualizza il Comune: "Si sono concluse e collaudate le opere infrastrutturali e si è in attesa dell’allaccio definitivo da parte di Lepida, motivo per il quale il sistema funziona ora tramite router gsm provvisorio e quindi con larghezza di banda ridotta".

Infine, qualche perplessità era arrivata dal pedibus che "coinvolge una decina di bambini con almeno due accompagnatori volontari adulti e parte dal Meloncello". Nel complesso, sottolinea il Comune, "il tragitto si può considerare ad elevata sicurezza, il breve tratto di marciapiede lato sud di via Saragozza è collegato tramite attraversamento pedonale e nel tratto verso Felice Battaglia è conforme alle norme".

Federica Gieri Samoggia