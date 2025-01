Scuole Besta a Bologna: nuova sede dopo le polemiche e gli scontri

Bologna, 7 gennaio 2025 – Finalmente un po’ di pace. I 380 ragazzi delle scuole medie Besta sono ufficialmente entrati nelle loro nuove aule in via Zacconi 9-11, ossia nel polo dinamico a fianco del Copernico.

Nei piani del Comune c’era la costruzione di una nuova sede anche per le medie, ma il cantiere nel parco Don Bosco è stato oggetto di durissime proteste e contestazioni che sono arrivate allo scontro fisico tra gli oppositori e le forze dell’ordine (una ventina le persone che rimasero ferite). Dopo mesi di tira e molla, il sindaco Matteo Lepore ha deciso di rinunciare all’annunciata sede nel parco e trasferire i ragazzi nel Polo Dinamico (anche questo costruito in questi mesi) dove avrebbero dovuto trovare ‘alloggio’ gli studenti del Sabin. E invece hanno finalmente trovato ‘casa’ le medie Besta.

Ad accogliere i ragazzi l’assessore alla Scuola Daniele Ara e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari.

La nuova sede è caratterizzata da un’innovativa struttura antisismica in legno e acciaio, e può ospitare fino a 1000 persone

La nuova struttura, che dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 ospita già la succursale del liceo scientifico Niccolò Copernico, diventa quindi la nuova sede anche della scuola secondaria di primo grado Fabio Besta.

L’edificio è stato progettato per rispondere alle esigenze di sicurezza e sostenibilità e pertanto costruito con materiali antisismici come legno e acciaio, è in grado di ospitare fino a 1000 persone tra studenti, insegnanti e personale. Il design dell’edificio prevede una pianta ad "L", con tre blocchi collegati da ampi spazi comuni. Al piano terra si trovano i laboratori, la biblioteca e gli uffici amministrativi, mentre i piani superiori sono dedicati alle aule.

Il nuovo polo scolastico è frutto di una stretta collaborazione tra Comune di Bologna e Città metropolitana. Grazie a un contratto di comodato, le scuole Besta utilizzeranno spazi distribuiti su tre piani dell’edificio per un totale di quasi 4.000 metri quadrati, oltre alle aree esterne e alla palestra in corso di realizzazione. Questi ambienti saranno condivisi con il Liceo Copernico, già presente nella struttura dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025.

L’accordo prevede anche ulteriori interventi per rispondere alle necessità della popolazione scolastica. Tra questi, la costruzione di un nuovo edificio in via Bigari destinato al Liceo Sabin, che attualmente utilizza prefabbricati. Questa soluzione garantirà una sede più vicina alla stazione ferroviaria e all’autostazione, facilitando gli spostamenti degli studenti provenienti dai comuni limitrofi.

Sebbene le attività siano già iniziate, l’inaugurazione ufficiale del polo scolastico è prevista per la prossima primavera con una festa dedicata alla comunità scolastica.