Scuole Besta, nuovo atto. Reclamo contro l’ordinanza e altro esposto ai forestali

Ennesima puntata della telenovela che contrappone il Comitato Besta al Comune. Il Comitato torna nelle aule giudiziarie di via Farini perché, insieme ai suoi legali, ha deciso di presentare un reclamo allo stesso Tribunale perché torni sull’ordinanza emanata venerdì scorso che rigettava il loro ricorso. Al centro della querelle, la costruzione delle nuove Besta nel parco Don Bosco, una manciata di metri da quelle vecchie. Il Comitato le sta provando tutte per bloccare i lavori che sarebbero dovuti partire mesi fa. Tra le accuse rivolte al Comune il taglio di trenta alberi. A fronte delle dichiarazioni del Comune che l’area sarebbe ri-piantumata. Da notare che, nel frattempo, si è formato anche un Comitato pro Besta di residenti e genitori che non vedono l’ora arrivi la nuova scuola. Venerdì scorso il Tribunale aveva rigettato il ricorso, presentato dal Comitato, teso a stoppare i lavori. L’atto aveva evidenziato il "difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda cautelare proposta", ma il Comitato, sfruttando una possibilità concessa dalle norme entro 15 giorni, presenterà appunto un reclamo formale. "Sulla base di quello che sta succedendo, per un caso analogo, a Torino, riteniamo che sia possibile per il Tribunale civile esprimersi, magari nominando un esperto come è stato fatto là", spiega l’ex consigliere comunale dei Verdi, nonché portavoce del Comitato, Roberto Panzacchi. L’auspicio è che il collegio dei tre giudici, chiamato ad esprimersi sul reclamo, riveda le motivazioni espresse la scorsa settimana.

Ma non solo. Il Comitato ha presentato l’ennesimo esposto, sempre ai Carabinieri forestali (il primo a tutela del picchio risale a gennaio), affinché venga fatto rispettare il divieto di legge contro il danneggiamento di nidi e uova da marzo ad ottobre. Una segnalazione inviata "per difendere gli alberi che rischiano di essere abbattuti nel parco Don Bosco, vista la fretta che il Comune mostra accusandoci di aver fatto perdere del tempo", prosegue Panzacchi. Per l’ennesima volta, il comitato respinge le rassicurazioni sulla ripiantumazione dell’area verde a fine lavori con il triplo degli alberi abbattuti. "Qualsiasi esperto sa – ribadisce Panzacchi – che in termini di assorbimento di Co2 e produzione di ossigeno una pianta nuova non sostituisce affatto un albero maturo, anzi la proporzione non è nemmeno di uno a due o uno a tre. Ma questa è una assurdità che si continua a dire. Di nuovi alberi ne servirebbero centinaia, ma lo spazio lì non c’è". Spazio nel frattempo occupato in modo abusivo con tanto di tende sugli alberi sistemate dagli anarchici.