Scuole Besta, oggi il giudice decide sullo stop ai lavori

Il Comitato Besta porta d’urgenza il Comune in Tribunale per ottenere, con l’udienza di oggi, lo stop ai lavori per la costruzione della nuova media Besta nel parco don Bosco. Il ricorso verte sulla presunta minaccia rappresentata dal cantiere alla salute dei residenti, visto che i lavori porteranno al taglio di una trentina di alberi. Nel testo del ricorso sono riportati anche dati forniti dallo stesso Comune, "come il fatto che nei quartieri nord della città si vive in media tre anni in meno", per le peggiori condizioni ambientali. Va da sé che trascinando il Comune in Tribunale, gli assessori Simone Borsari e Daniele Ara sono stati obbligati ad annullare l’incontro in agenda da tempo. "Abbiamo saputo in queste ore del ricorso – spiega Borsari –. Poiché il Comitato ha scelto come sede di confronto l’aula di un Tribunale prima ancora di sedersi al tavolo con noi, è evidente che ci confronteremo in quella sede". Il giudice deciderà oggi, mentre la Soprintendenza è orientata a non riconoscere nelle vecchie Besta un edificio "importante carattere artistico". Il che sottintende il suo abbattimento.

A contrapporsi al Comitato Besta alzano la voce residenti con o senza figli sia all’elementare Chiostri sia alla media Besta. "Si chiamano Comitato Besta – accusa un anziano -, ma non rappresentano certo la nostra media. Noi vogliamo la nuova scuola". Le vecchie Besta "sono insicure e inadeguate. Apprezzo il Comune che fa qualcosa di concreto per i nostri figli", incalza mamma Giovanna. "Guardi qui" e con il dito mamma Francesca indica la "tendopoli che è spuntata nel parco Don Bosco dietro la media. Chi li ha autorizzati? Nessuno immagino – prosegue la mamma -. Perché non li sgomberano?". A montare le tende, colpiscono due bandiere 24Xm e No Passante, sono stati i centri sociali che hanno assaltato il cantiere, buttando giù le transenne. "A una signora del Comitato ho chiesto cosa ci facessero quelle persone e lei mi ha spiegato che li hanno chiamati proprio per occupare il parco", racconta un residente della zona.

Federica Gieri Samoggia