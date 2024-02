Scuole Besta, slitta la decisione. Il comitato punta solo il Comune

"La giudice ha concesso un termine per controdedurre alle difese del Comune e dell’azienda. Sulla scorta delle difese aziendali e dopo una breve discussione, abbiamo deciso di rinunciare alle domande agli atti nei confronti dell’azienda. Rimangono quindi le domande e il ricorso nei confronti del Comune". Così l’avvocato Mario Marcuz, in rappresentanza del Comitato Besta, al termine dell’udienza in cui la giudice Carolina Gentili era chiamata a decidere sullo stop ai lavori per la costruzione della nuova media Besta nel parco don Bosco. "In questo momento – continua il legale – il titolare dei diritti che noi riteniamo legittimato passivo rimane, sulla scorta delle difese aziendali, esclusivamente il Comune. Motivo per cui abbiamo deciso di concentrarci sulla replica nei confronti del Comune. Quest’ultimo, sulla base di quanto già aveva prodotto nel momento in cui è stato definito il programma di azione in riferimento alle scuole Besta e al parco don Bosco, ha ripreso la documentazione allegata al progetto e naturalmente la difende secondo gli schemi e gli argomenti che ha già definito". Il prossimo step, spiega l’avvocato, sarà quello di presentare una memoria rispetto a quanto sostenuto da Palazzo d’Accursio "su alcuni aspetti che noi riteniamo importanti, come ad esempio tutta la documentazione che fa riferimento all’impatto negativo che una simile azione amministrativa può avere nell’ambito della tutela della salute che passa ovviamente anche dalla tutela del verde". Nella prossima udienza, fissata al 14 marzo, si potrebbe arrivare a una decisione sul futuro della nuova media Besta.

Da Palazzo d’Accursio fanno sapere di ritenere il ricorso inammissibile e infondato e di confidare nel buon esito del giudizio. Un ricorso d’urgenza che arriva solo a cantiere iniziato su un progetto del quale si parla da anni e che ha visto un articolato iter amministrativo, è una contraddizione in termini. Peraltro, in questi mesi, nessuno degli atti che hanno approvato il progetto della nuova scuola è mai stato impugnato, neanche dopo il confronto pubblico in Quartiere. Nel corso dell’udienza di ieri sono stati ribaditi, documenti alla mano, alcuni punti chiave delle nuove Besta: minor consumo di suolo; maggior capacità di assorbimento di anidride carbonica dei cento alberi che vengono piantumati al posto degli attuali trentuno; standard di accessibilità per disabili e di risparmio energetico tra i più avanzati. È stato chiarito, inoltre, il perché l’ipotesi dell’adeguamento sismico della struttura esistente, chiesto dal Comitato, è in realtà la scelta peggiore: richiederebbe, infatti, una ristrutturazione altamente invasiva senza garantire livelli di sicurezza comparabili al nuovo progetto.

Il ricorso incassa anche il sostegno dei Verdi "perché – spiega Danny Labriola, co-portavoce Europa Verde-Verdi Bologna – la tutela della salute è l’aspetto più importante di tutta questa vicenda. Dispiace che l’Amministrazione abbia annullato l’incontro con il Comitato perché poteva essere l’occasione proprio per approfondire i contenuti del ricorso. Il dialogo è sempre la strada migliore per dare risposte alle preoccupazioni dei cittadini". Prosegue Labriola, "l’idea del ricorso nasce molto prima della telefonata del Comune per fissare l’incontro. Si poteva tentare lo stesso la via del confronto per individuare una soluzione alternativa".

Chiara Caravelli

Federica Gieri Samoggia