Scuole chiuse a Bologna venerdì 25 ottobre per allerta meteo

Bologna, 24 ottobre 2024 – Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani, venerdì 25 ottobre, a Bologna, alla luce dell’allerta meteo diramata oggi da Arpae, valida per la giornata di domani.

“Considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città di Bologna nei giorni scorsi e la dimensione dell’impatto dell’alluvione, che ha indebolito la capacità di tenuta dei suoli e, più in generale, del sistema idrico cittadino, – scrive il Comune di Bologna in una nota – in via precauzionale l’Amministrazione ha deciso per la giornata di domani venerdì 25 ottobre 2024 la sospensione dell’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna”.

Maltempo: scuole chiuse a Bologna il 25 ottobre

L’Amministrazione comunale invita inoltre, per la stessa giornata, le aziende e gli enti del territorio a favorire l’utilizzo dello smart working. "Cosa che faranno anche Comune di Bologna e Città metropolitana autorizzando una giornata aggiuntiva di smart working, ad eccezione del personale impegnato nei servizi essenziali”, prosegue Palazzo d’Accursio.

Inoltre domani, fa sapere il Comune, è vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi cittadini fino al superamento delle situazioni di criticità.

Per la giornata di domani il Comune invita, inoltre, la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti e l’utilizzo di mezzi privati.

I mille operativi a disposizione del Centro operativo comunale (Coc) e la Protezione Civile sono da questa mattina di nuovo in campo per svolgere le operazioni di pulizia di pertinenze private e spazi pubblici della città.

Proseguono le verifiche dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e del Comune di Bologna lungo i tracciati dei torrenti e dove l’alluvione ha avuto maggiore impatto, per verificare danni ed attivare i relativi interventi.

Scuole chiuse a San Lazzaro

Domani, venerdì 25 ottobre, tutte le scuole di San Lazzaro di Savena resteranno chiuse: lo ha deciso l’Amministrazione. Il provvedimento, che è stato adottato con un’ordinanza appena firmata, "si è reso necessario visto che per la giornata di domani sono previste precipitazioni che potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici su tutti i bacini già interessati dalle piene precedenti dei giorni scorsi. Per questo si è decisa la sospensione dell’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di San Lazzaro di Savena, oltre agli enti di formazione”, fa sapere il Comune.