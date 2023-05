Scuole chiuse per maltempo a Bologna mercoledì 17 maggio

Bologna, 16 maggio 2023 - Causa allerta rossa anche per domani, 17 maggio, il Comune di Bologna sospende l’attività didattica in tutte le scuole, dai nidi alle superiori. L’ordinanza non è ancora uscita, ma verosimilmente ricalcherà quella firma della vicesindaca Emily Clancy di lunedì. Ordinanza che, appunto, ha sospeso le lezioni in città. Lo annuncia il Comune sul suo canale Telegram.

Ciò ha implicato che bimbi, studenti e insegnanti rimanessero a casa, mentre dade, segreterie, tecnici e presidi andassero a scuola. Tanto è vero che oggi bastava passare davanti ad un istituto per vederlo con il portone aperto.

In rete corrono i malumori delle famiglie costrette, soprattutto per i figli più piccoli, a trovare soluzioni alternative sul dove piazzare la prole. Ecco allora reti di mamme, il magico welfare familiare con i nonni arruolati di corsa e le introvabili babysitter. Mal di pancia anche tra i lavoratori, personale Ata appunto dade e personale delle segreterie, costretti ad andare a scuola e che si sentono di serie B. ‘Cornuti e mazziati’ di nuovo gli educatori delle cooperative: a casa e senza stipendio.