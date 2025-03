Scuole chiuse per l’allerta. Le famiglie si dividono: "Giusto". "No, eccessivo"

di Mariateresa Mastromarino

"Prevenire è meglio che curare", ma al tempo stesso "prendere decisioni estreme crea solo allarmismo". Sono divisi in due fazioni i genitori bolognesi e dell’hinterland che, con l’allerta rossa, hanno visto le scuole chiudere i battenti in ben 25 comuni della provincia nella giornata di venerdì. Una decisione che ha scatenato diverse polemiche e anche il lancio di una raccolta firme, con promotrici due mamme contrarie alla misura messa in campo dall’amministrazione.

E anche ieri, con la maggior parte degli istituti chiusi come di consuetudine per la pausa del fine settimana, la posizione delle famiglie varia e crea uno spartiacque tra chi è a favore all’ordinanza e chi, invece, è totalmente contrario.

"Credo sia stata una misura corretta per tutelare la città nel suo complesso – inizia Gianluca Nanni –. Capisco i disagi delle famiglie che magari non hanno trovato soluzioni immediate, ma se fosse successo qualcosa ora staremmo facendo un discorso differente".

Ed è il timore di ciò che potrebbe accadere che fa riflettere. Infatti, "considerando ciò che è successo tempo fa, forse è stato giusto così, anche perché non si poteva sapere come sarebbe andata a finire – sostiene Mafalda Orrico –. Per fortuna, non è accaduto nulla. Bisognerà trovare un modo per convivere con queste emergenze".

Una soluzione, in questo senso, potrebbe essere adottare la didattica a distanza, come ai tempi del Covid e come proposto dalla preside Filomena Massaro, dirigente dell’Istituto comprensivo 12.

"Sicuramente si potrebbe mettere a punto una strategia per garantire comunque l’attività scolastica, come con la Dad – ragiona Marinella Degli Esposti –. Ad ogni modo, se non si fosse fatta l’ordinanza, ci sarebbero state lo stesso delle lamentele e, riflettendoci, non si poteva sapere cosa sarebbe accaduto". Della stessa idea è Claudio De Marco, secondo cui "se fosse successo qualcosa di irreparabile, ora staremmo parlando di altro – scandisce –. Ritengo che la sicurezza debba venire prima di ogni cosa, avvisando sempre per tempo le famiglie, perché prevenire è meglio che curare". Al di là dei pro e contro, "la chiusura è una conseguenza dell’allerta rossa, alla quale il sindaco si è adeguato – precisa Amedeo Sperlinga –. Quando poi succede qualcosa di grave, ci si chiede perché non sia stata presa la scelta contraria".

Anche per Manuela Sarti "la sicurezza viene al primo posto, anche perché non si poteva sapere l’evoluzione delle condizioni meteo".

Per alcune famiglie, invece, sarebbe stato più idoneo tracciare una mappatura dell’emergenza zona per zona, anziché chiudere tutti i plessi. Misura che è stata "a tratti eccessiva, visto che è stata estesa a tutta la città – afferma Alessia Vitali –. Sarebbe più sensato considerare le singole zone e fare un ragionamento in base all’area in cui si trovano gli istituti".

In questo modo, "si è creato un "eccessivo allarmismo che è sfociato in una misura drastica – dice Massimo Martignoni –. Il Comune si deve dare da fare per garantire la pulizia degli scoli".

Senza dubbio, per le famiglie la chiusura delle scuole è stato "un disagio – spiega Elisa Marinaro –. Sarebbe stato meglio scegliere il da farsi monitorando l’andamento meteo nella mattinata di venerdì, scegliendo poi la soluzione migliore".

Per Ursula Giacometti, "avrebbero potuto valutare sul momento le condizioni e non programmare la chiusura il giorno prima – conclude –. Anziché chiudere le scuole, in questi mesi avrebbero dovuto pulire i canali e i tombini, con una programmazione tempistica di interventi".