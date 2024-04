Scuole, cultura e lotta alle zanzare. Dieci anni di tagli alle spese

Il piano di riequilibrio finanziario, come previsto, porterà al taglio di alcuni servizi, divisi tra ‘necessari’ e ‘non necessari’ con l’obiettivo, come si evince dalla relazione della Corte dei Conti: "Di un recupero per un totale di 10.920.172,13 in 10 anni. Si tratta di previsioni che, se realistiche e poi attuate, consentono di recuperare il disavanzo con un margine molto ampio. Tale margine deve peraltro ritenersi indispensabile, poiché il disavanzo non deriva da cause specifiche come singoli eventi gestionali, ma da una situazione di precarietà finanziaria accumulata nel tempo. Pertanto, il Piano deve ottenere come risultato non solo il riassorbimento integrale del disavanzo, ma anche il ripristino di una situazione di equilibrio strutturale, in grado di mantenersi anche successivamente all’avvenuto ripiano del disavanzo".

"Merita osservare – sottolineano i giudici contabili – che l’attuazione del Piano ha conseguenze significative per la collettività amministrata, in termini di riduzione dei servizi ed aumento di tasse e canoni per servizi comunque denominati. È quindi importante che tali sacrifici siano assistiti da una veridicità delle previsioni di rientro e da una effettività delle azioni che insieme garantiscano il ripristino di una situazione di equilibrio". Ma quali sono questi sacrifici? Anche questi dettagli vengono passati in rassegna nel documento: "Si parte dai servizi ambientali per cui il Comune ha rappresentato di aver agito sulla riduzione della manutenzione del verde pubblico e sulla riduzione dei servizi di disinfestazione e lotta alle zanzare". In merito ai servizi educativi, invece: "Avverranno tagli a scuola d’infanzia, servizi extrascolastici e asili nido e un aumento delle tariffe all’utenza a partire dall’anno scolastico 2024/2025, con una diminuzione dei trasferimenti all’Unione Reno Galliera. In merito alla scuola d’infanzia, la misura di contenimento consiste nella chiusura di due sezioni in appalto a partire da settembre 2024 e il mancato rinnovo della convenzione con la scuola paritaria parrocchiale". A questo si aggiunge "la riduzione dei servizi culturali (chiusura di una biblioteca, riduzione dell’attività di una seconda biblioteca, gestione in concessione della Casa della Musica con utenze e manutenzione ordinaria a carico del concessionario) e per i servizi sportivi la gestione in concessione di una palestra alle società sportive (con conseguente costo di utenze e manutenzione ordinaria a carico dei concessionari), e mediante l’aumento delle tariffe per l’utilizzo di una seconda palestra in capo alle società sportive utilizzatrici".

z. p.