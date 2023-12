Scuole Federzoni Bologna sono una realtà: a che punto è il super cantiere

Bologna, 13 dicembre 2023 - Il super cantiere è operativo: dopo anni di planimetrie e confronti con l’istituto comprensivo 5 di cui fanno parte, le nuove Federzoni sono finalmente una realtà. Dopo le indagini geognostiche e il consolidamento dei primi due metri del terreno di fondazione, ora gli operai stanno gettando le fondamenta del blocco palestra-spogliatoi. “Una scuola nuova in un comparto nuovo a nord della stazione”, osserva l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, mentre squaderna la planimetrie insieme alla presidente del Navile, Federica Mazzoni.

Daniele Ara e Federica Mazzoni

Dove sono le nuove scuole

Via John Cage: ecco dove sorgeranno le nuove elementari Federzoni, ora incuneate tra via Antonio di Vincenzo e una parte interna di via Matteotti. Anzi più che una nuova scuola, un nuovo polo scolastico perché le nuove Federzoni, oltre alle elementari, vedranno un possibile polo 0-6 (nido e materna) e una palestra. Un grande progetto per cui il Comune sborsa ben 8.872.000 euro di risorse proprie, senza cioè aiuti dal Pnrr.

Tempi di realizzazione

Quanto ai tempi, la fine lavori è prevista per l’estate 2025. Ciò significa che tra collaudi, arredi, traslochi e sistemazione del verde attorno, a inizio 2026 si dovrebbe entrare in classe. Quanto alla destinazione del vecchio edificio, si aprirà un confronto con il territorio. Idea di fondo del progetto: creare un villaggio per gli under 10 con una corte interna su cui si affacciano le aule. Il polo scolastico sarà di circa 3.756 mq di cui 1.230 mq per la materna (4 sezioni) e la predisposizione degli spazi per due sezioni di nido se la domanda per l’asilo crescerà ancora; 2.062 mq per l’elementare con 250 banchi (10 aule) e 1.314 mq per la palestra con spogliatoi che sarà fruibili anche da una un’utenza extrascolastica.